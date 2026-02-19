С этой даты для указанных лиц проезд в транспорте будет бесплатным

Для участников 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13), которая пройдет в этом году в Баку, будет организовано бесплатное транспортное обслуживание.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, для всех зарегистрированных участников WUF13 на время проведения мероприятия будут запущены специальные автобусы между Международным аэропортом Гейдар Алиев и установленными городскими транспортными узлами.

Также проезд на транспорте, следующем к месту проведения мероприятия, будет бесплатным.

Напомним, что WUF13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая этого года.