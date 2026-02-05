В США начали проверку Nike из-за жалоб на дискриминацию белых сотрудников

Федеральная Комиссия США по обеспечению равных возможностей при найме на работу начала разбирательство в отношении американской компании Nike в связи с обвинениями в том, что в ней подвергают дискриминации белых сотрудников.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Как следует из документа, в комиссию поступили жалобы по поводу того, что в Nike имеет место систематическая «расовая дискриминация» в отношении белых сотрудников. Комиссия в связи с этим через федеральный окружной суд в американском штате Миссури потребовала от компании предоставить отчетность о том, как в ней учитывают расовую и этническую принадлежность работников, в том числе при принятии решений об их увольнении, повышении в должности, начислении им различных выплат.

Компания Nike является крупным производителем спортивной одежды и обуви.

Как заявила глава комиссии Андреа Лукас, «есть убедительные свидетельства» того, что в компании «программы, направленные на обеспечение разнообразия, равенства и инклюзивности, могут нарушать федеральные запреты на расовую дискриминацию». Лукас заверила, что будет проведено «всестороннее расследование».

Упомянутая федеральная комиссия отвечает за соблюдение работодателями в США законов о недопущении дискриминации при приеме на работу по любому признаку.

Источник: ТАСС