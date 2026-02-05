 В Баку успешно проведена одна из самых сложных операций в общей хирургии - ФОТО | 1news.az | Новости
В Баку успешно проведена одна из самых сложных операций в общей хирургии - ФОТО

Феликс Вишневецкий10:33 - Сегодня
В Баку успешно проведена одна из самых сложных операций в общей хирургии - ФОТО

Команда общей хирургии медицинского центра «Низами». впервые выполнила операцию Уиппла (панкреатодуоденальную резекцию), которая завершилась успешно.

Сложная хирургическая операция длилась около 5 часов и была проведена у 62-летнего пациента, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу TƏBİB.

В ходе вмешательства были удалены двенадцатиперстная кишка, головка поджелудочной железы, дистальный отдел общего желчного протока и желчный пузырь. Затем для восстановления целостности пищеварительной системы были выполнены хирургические анастомозы: между оставшейся частью поджелудочной железы и кишечником, между общим желчным протоком и кишечником, а также между желудком и кишечником.

Операцию провели заведующий хирургическим отделением медицинского центра «Низами» Гудрат Гахраманов и врач общей хирургии Фирдовси Рустамов.

После операции пациент проходил лечение в стационаре в течение двух недель - после того как его состояние было оценено как удовлетворительное, его выписали для амбулаторного наблюдения.

Отметим, что операция Уиппла, считающаяся одной из самых сложных процедур в общей хирургии, выполняется в основном для удаления опухолей головки поджелудочной железы, двенадцатиперстной кишки, желчного пузыря и иногда части желудка.

Подчеркнем, что впервые в медицинском центре «Низами» операция Уиппла была проведена в рамках пакета услуг обязательного медицинского страхования.

