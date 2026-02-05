Ядерные переговоры Ирана с США перенесены в Оман

США и Иран все же проведут переговоры в пятницу, однако не в Турции, как было согласовано изначально, а в Омане, сообщила иранская сторона.

Это означает, что президент США Дональд Трамп, судя по всему, согласился на просьбу Тегерана о переносе места встречи, хотя ранее американское издание Axios писало об обратном.

Накануне Трамп в интервью NBC News заявил, что верховному лидеру Ирана Али Хаменеи «следует очень беспокоиться». Ранее Белый дом допускал возможность нанесения удара по Ирану, но затем, анонсировав переговоры, дал понять, что примет решение исходя из их результатов.

Иранская делегация, по данным Axios, добивалась не только смены площадки, но и повестки встречи, намереваясь ограничиться обсуждением ядерной программы, исключив при этом важные для Вашингтона вопросы баллистических ракет, поддержки вооружённых группировок и прав человека. Сообщалось, что это не устроило американцев.

США и Иран изначально договорились о многосторонних консультациях с участием других ближневосточных государств в роли наблюдателей, но позднее, пишут СМИ, Тегеран стал настаивать на двустороннем формате.

Консультации 6 февраля должны стать первыми прямыми переговорами сторон после 12-дневной войны Израиля и Ирана в июне 2025 года.

