ТАСС: В ОАЭ на переговорах по Украине обсуждают территории и прекращение огня

Экономические вопросы, механизм прекращения огня и территориальный аспект обсуждаются на трехсторонних переговорах РФ, Украины и США в Абу-Даби.

Об этом ТАСС сообщил источник.

"Общими словами - это экономические аспекты, территориальный вопрос, механизм прекращения огня", - пояснил собеседник агентства.

Первый раунд трехсторонних консультаций по безопасности прошел 23-24 января в Абу-Даби. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. В среду в столице ОАЭ стартовал второй раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины.