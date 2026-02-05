В Баку оглашается приговор по делу граждан Армении

На открытом судебном процессе по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, военных преступлениях, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях, зачитывается приговор.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на проходящем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья – Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимают участие обвиняемые лица, их адвокаты, часть потерпевших лиц, правопреемники и представители потерпевших, прокуроры, поддерживающие государственное обвинение, а также от имени Азербайджанского государства в качестве потерпевшего руководитель аппарата Кабинета Министров Руфат Мамедов.