Скандал с плагиатом: Грузинская певица исполнила хит Бриллиант Дадашевой и AISEL - ВИДЕО

В середине декабря 2025 года народная артистка Азербайджана Бриллиант Дадашева и популярная эстрадная певица AISEL (Айсель Мамедова) порадовали поклонников совместным проектом - песней «Ayrı düşdük».

Отметим, что трогательная композиция быстро полюбилась слушателям и стала настоящим хитом.

Сегодня на своей странице в Instagram Бриллиант Дадашева заявила, что трек «Ayrı düşdük» был стал объектом плагиата со стороны грузинской певицы Кети Хуцишвили. Народная артистка отметила, что песня представляется как «грузинская», хотя имеет своих авторов - Айсель Мамедова (музыка) и Нариман Аббасзаде (слова).

Стоит отметить, что видео с исполнением К.Хуцишвили действительно размещено на YouTube, и в его описании авторы композиции не указаны. Песня исполняется на грузинском языке, но в описании подчеркивается, что это кавер.

1news.az связался с продюсером Бриллиант Дадашевой - Нигяр Дадашевой, которая подчеркнула, что не только не указаны авторы песни, но и не изменена авторская аранжировка песни, отметив, что в целом авторские права не соблюдены.

