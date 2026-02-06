Число жертв взрыва в Исламабаде увеличилось до 31 - ОБНОВЛЕНО

Число погибших в результате взрыва рядом с мечетью в столице Пакистана возросло до 31.

Об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на местные власти.

По их данным, по меньшей мере 169 человек получили ранения.

Ранее телеканал Geo со ссылкой на местные власти и полицию сообщал о 15 погибших и 80 пострадавших.

По информации телеканала, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник во время пятничной молитвы после того, как его остановили у входа в мечеть. Пострадавших доставляют в медицинские учреждения Исламабада и города Равалпинди.

Источник: ТАСС

14:20

По меньшей мере 10 человек погибли, еще 80 получили ранения в результате взрыва рядом с мечетью в столице Пакистана Исламабаде.

Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на полицию.

Как сообщает газета Dawn, правоохранители пока не установили характер взрыва. В нескольких медучреждениях города был введен режим чрезвычайной ситуации.