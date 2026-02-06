 Число жертв взрыва в Исламабаде увеличилось до 31 - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Число жертв взрыва в Исламабаде увеличилось до 31 - ОБНОВЛЕНО

First News Media15:23 - Сегодня
Число погибших в результате взрыва рядом с мечетью в столице Пакистана возросло до 31.

Об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на местные власти.

По их данным, по меньшей мере 169 человек получили ранения.

Ранее телеканал Geo со ссылкой на местные власти и полицию сообщал о 15 погибших и 80 пострадавших.

По информации телеканала, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник во время пятничной молитвы после того, как его остановили у входа в мечеть. Пострадавших доставляют в медицинские учреждения Исламабада и города Равалпинди.

Источник: ТАСС

14:20

По меньшей мере 10 человек погибли, еще 80 получили ранения в результате взрыва рядом с мечетью в столице Пакистана Исламабаде.

Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на полицию.

Как сообщает газета Dawn, правоохранители пока не установили характер взрыва. В нескольких медучреждениях города был введен режим чрезвычайной ситуации.

С завтрашнего дня изменяется схема движения этих автобусных маршрутов – ФОТО

Сегодня, 17:23

В Турции произошло второе землетрясение за день - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:53

Отменено решение о конфискации одной из квартир Вугара Сафарли

Сегодня, 16:48

Союз кинематографистов выступил с новыми предложениями по развитию «Азербайджанфильма»

Сегодня, 16:37

Руководство «İdrak» вооруженное нападение назвало паникой: «Серьезного инцидента не было»

Сегодня, 16:30

Стало известно о состоянии раненой учительницы лицея «İdrak»

Сегодня, 16:25

Суд в Ереване выпустил архиепископа из СИЗО

Сегодня, 16:22

Футболистка сборной Азербайджана продолжит карьеру в турецком клубе - ФОТО

Сегодня, 16:12

Амина Меликова: «Ключевая задача культурной дипломатии - зафиксировать присутствие Азербайджана в мировом культурном пространстве»

Сегодня, 16:00

МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Сегодня, 15:55

В Омане прошли переговоры Ирана и США по ядерной программе

Сегодня, 15:37

«ƏDV geri al»: Возврат НДС за покупку жилых и нежилых помещений в январе превысил 3,3 млн

Сегодня, 15:33

Сепаратистская пропаганда на льду: Баку заявил протест МОК

Сегодня, 15:25

Число жертв взрыва в Исламабаде увеличилось до 31 - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:23

Москва предупредила Ереван о рисках антироссийского курса

Сегодня, 15:18

«ƏDV geri al»: потребителям возвращено около 19,7 млн манатов

Сегодня, 15:13

Совет прессы напомнил СМИ о недопустимости интервьюирования детей без согласия родителей

Сегодня, 15:10

Оружие в доме, буллинг и жестокие игры: в чем причина детской преступности в Азербайджане?

Сегодня, 15:07

Россия предупреждает Армению о цене сближения с ЕС

Сегодня, 15:03

Здание лицея İdrak принадлежит Руслану Эйюбову?

Сегодня, 15:00
