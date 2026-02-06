«Карабах» объявил заявку на предстоящий матч в Лиге чемпионов

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах", который встретится с английской командой "Ньюкасл" в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, внес изменения в заявку.

Об этом сообщили в пресс-службе агдамского клуба.

Из заявки на участие исключен Крис Куаку. Его заменил Кади Боржес.

Новый трансфер "скакунов" Жереми Гнали не включен в состав.

Заявка "Карабаха" на участие в Лиге чемпионов УЕФА:

Вратари

89. Амин Рамазанов

97. Фабиян Бунтич

99. Матеуш Кохальски

Защитники

2. Матеус Силва

3. Сами Ммаэ

13. Бахлул Мустафазаде

18. Дани Болт

30. Аббас Гусейнов

44. Эльвин Джафаргулиев

55. Бадави Гусейнов

81. Кевин Медина

Полузащитники

8. Марко Янкович

9. Джонатан Монтиэль

10. Абдулла Зубир

15. Леандро Андраде

20. Кади Боржес

21. Алексей Кащук

27. Торал Байрамов

32. Хикмет Джабраилзаде

35. Педро Бикальо

Нападающие

7. Нариман Ахундзаде

11. Эммануэль Аддаи

17. Камило Дуран

22. Муса Гурбанлы

Первый матч между "Карабахом" и "Ньюкаслом" состоится 18 февраля в 21:45 в Баку, а ответная встреча пройдет в ночь с 24 на 25 февраля в 00:00 в Англии.

Напомним, что имя Кади Боржеса было исключено из заявки в ноябре из-за травмы.