 Азербайджан в новой региональной конфигурации Ближнего Востока | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Мнение

Азербайджан в новой региональной конфигурации Ближнего Востока

First News Media13:55 - Сегодня
Азербайджан в новой региональной конфигурации Ближнего Востока

В последние дни в региональной политике произошёл ряд знаковых визитов, которые, с одной стороны, отражают динамику текущих процессов, а с другой — подчёркивают возрастающую роль Азербайджана как государства, последовательно выстраивающего отношения со всеми ключевыми региональными игроками вне зависимости от того, как складываются их отношения между собой.

В этом контексте особого внимания заслуживает визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Объединённые Арабские Эмираты. Он стал не только демонстрацией триумфа мирной повестки, ставшей возможной после побед Азербайджана во Второй Карабахской войне и последующих событий, но и зафиксировал высокий уровень отношений Баку с одной из ведущих арабских монархий Персидского залива. По сути, визит подтвердил, что Азербайджан прочно закрепился в качестве полноценного и уважаемого участника региональных процессов.

Практически одновременно с этим состоялось ближневосточное турне президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Саудовскую Аравию и Египет — ключевые государства Ближнего Востока, во многом определяющие политическую и стратегическую повестку региона. Примечательно, что между Саудовской Аравией и ОАЭ в последние годы наметились серьёзные разногласия, трансформировавшиеся в конфликт интересов, наиболее наглядно проявившийся в рамках йеменского кризиса.

На этом фоне визит турецкого лидера в Эр-Рияд был воспринят рядом аналитиков как возможный сигнал к формированию условной региональной оси Саудовская Аравия – Турция – Пакистан. Все три государства занимают близкие позиции по ряду ключевых вопросов текущей региональной повестки, а Саудовская Аравия и Пакистан к тому же находятся в союзнических отношениях, которые в последние годы приобрели более институциональный характер.

В то же время на другом региональном «полюсе» всё более отчётливо просматривается сближение ОАЭ, Израиля и Индии, взаимодействие которых по ряду стратегических направлений — от безопасности до высоких технологий — не остаётся незамеченным. В этой конфигурации может создаваться впечатление, что государствам региона неизбежно приходится делать выбор между конкурирующими центрами притяжения.

Однако эта логика не работает в отношении Азербайджана. Парадоксальным образом Баку удаётся выстраивать устойчивые и доверительные отношения сразу со всеми ключевыми участниками этих условных осей — с ОАЭ и Саудовской Аравией, с Турцией и Израилем, не превращая партнёрство с одними в фактор отчуждения от других.

Так, накануне визита в ОАЭ Президент Азербайджана принял в Баку высокую делегацию из Саудовской Аравии, которая приняла участие в церемонии запуска крупнейшей в стране Гарадагской ветряной электростанции, ставшей важным элементом азербайджанской «зелёной» энергетической стратегии. Параллельно с визитом в Абу-Даби состоялась церемония подписания Меморандума о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта между Азербайджаном и Израилем в присутствии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Наконец, за несколько суток до визита в Абу-Даби Ильхам Алиев провёл телефонный разговор со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом, предложив содействие Азербайджана в снижении напряжённости вокруг Ирана. Этот шаг ещё раз подчеркнул роль Баку как ответственного регионального актора, заинтересованного в стабильности и деэскалации, а не в усилении линий разлома.

Да и отношения между Анкарой и Эр-Риядом отнюдь не выстроены в логике противодействия Абу-Даби как это может показаться на первый взгляд. Турция обладает собственной историей отношений с Абу-Даби и значительными интересами в ОАЭ — как экономического, так и военно-технического характера. Примечательно, что среди монархий Персидского залива именно ОАЭ остаются главным торгово-экономическим партнёром Турции, аккумулируя значительные инвестиционные потоки и объёмы товарооборота, тогда как Саудовская Аравия занимает лишь третью позицию.

В Анкаре абсолютно четко понимают, что делать выбор между ОАЭ и КСА крайне непродуктивно, кроме того по всей видимости также исходят из того, что в среднесрочной перспективе противоречия между Эр-Риядом и Абу-Даби будут сглажены, и Турция не заинтересована в том, чтобы оказаться «крайней» в возможной региональной перегруппировке. Опыт катарского кризиса стал для турецкого руководства важным уроком, укрепившим установку на осторожную и многовекторную региональную политику.

Так что все намного сложнее чем кажется. И в этих условиях Азербайджан последовательно формирует модель регионального поведения, основанную на прагматизме, балансе интересов и отказе от блоковой логики. В условиях растущей фрагментации Ближнего Востока именно такая стратегия — не выбор стороны, а сохранение пространства для диалога — становится ключевым фактором повышения устойчивости государства как в региональных, так и в международных делах.

Ильгар Велизаде

Поделиться:
273

Актуально

Общество

Погода на субботу: В Баку усилится ветер

Мнение

Турбьёрн Ягланд в «деле Эпштейна»: коррупция в Европе и давление на Азербайджан

Политика

В Баку отметили 34-ю годовщину дипотношений Азербайджана и Украины

Мнение

Азербайджан в новой региональной конфигурации Ближнего Востока

Мнение

Турбьёрн Ягланд в «деле Эпштейна»: коррупция в Европе и давление на Азербайджан

Азербайджан в новой региональной конфигурации Ближнего Востока

Крах поиска «слабого звена»

Раскол внутри и давление извне: кто пишет сценарий армянских выборов? - Мнение экспертов

Выбор редактора

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Новости для вас

Нахчыван: отказ от внешних гарантий как отражение новой реальности

Азербайджан в новой региональной конфигурации Ближнего Востока

Борис Навасардян для 1news.az: Оппозиция не способна предложить Армении внятную альтернативу

Укрепление доверия по-брюссельски

Последние новости

Погода на субботу: В Баку усилится ветер

Сегодня, 14:50

Турбьёрн Ягланд в «деле Эпштейна»: коррупция в Европе и давление на Азербайджан

Сегодня, 14:43

В Баку отметили 34-ю годовщину дипотношений Азербайджана и Украины

Сегодня, 14:37

«Карабах» объявил заявку на предстоящий матч в Лиге чемпионов

Сегодня, 14:30

Гафар Алиев освобождён от должности

Сегодня, 14:25

Не менее 10 человек погибли при взрыве у мечети в Исламабаде

Сегодня, 14:20

Специальная кампания «Samsung» от Azercell!

Сегодня, 14:18

Житель Евлаха скончался после инъекции, сделанной дома

Сегодня, 14:15

EMIN презентовал песню, давшую название его новому концертному туру - ВИДЕО

Сегодня, 14:10

Азербайджан в новой региональной конфигурации Ближнего Востока

Сегодня, 13:55

Реакция государственных органов на случай жестокого избиения школьника в Сумгайыте - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:50

Скандал с плагиатом: Грузинская певица исполнила хит Бриллиант Дадашевой и AISEL - ВИДЕО

Сегодня, 13:45

Раненая учительница лицея «Idrak» отличалась высокими показателями - ФОТО

Сегодня, 13:28

Стали известны результаты мониторинга по птичьему гриппу и болезнм Ньюкасла в Азербайджане

Сегодня, 13:20

Папоян: Баку и Ереван обменялись списком товаров для взаимных поставок

Сегодня, 13:10

Иран может согласиться на приостановку ядерной программы

Сегодня, 13:07

В Ереване рассчитывают через пару лет наладить прямое ж/д сообщение с Баку через TRIPP

Сегодня, 13:05

Министр экономики Армении выступил за привлечение новых инвестиций из РФ

Сегодня, 13:03

В Азербайджане проведено расследование фишинговой атаки против банковского и госсекторов

Сегодня, 13:00

«Равна нулю»: В Армении оценили вероятность войны с Азербайджаном

Сегодня, 12:53
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48