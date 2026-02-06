Азербайджан выразил поддержку Турции в годовщину трагического землетрясения - ФОТО
Азербайджан чтит память жертв и разделяет скорбь братского турецкого народа в третью годовщину разрушительных землетрясений в Турции.
Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети Х.
"В годовщину землетрясения, произошедшего в братской Турции в регионе Кахраманмараш, мы вновь вспоминаем глубокую боль и скорбь, вызванные этой масштабной катастрофой. С чувством глубокой печали чтим светлую память жертв трагедии, унесшей жизни тысяч людей и приведшей к масштабным разрушениям", - говорится в публикации.
В МИД также подчеркнули, что государство и народ Азербайджана всегда рядом с Турцией и разделяют эту боль как свою собственную.
"Желаем братскому турецкому государству и народу постоянного благополучия, процветания и мира", - добавили в ведомстве.
Qardaş #Türkiyənin #Kahramanmaraş bölgəsində baş vermiş ağır zəlzələnin ildönümündə bu böyük fəlakətin yaratdığı dərin ağrını və kədəri bir daha xatırlayır, minlərlə insanın həyatına son qoymuş, genişmiqyaslı dağıntılara səbəb olmuş bu faciənin qurbanlarının əziz xatirəsini dərin… pic.twitter.com/PP8rWg9K2D — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) February 6, 2026