Азербайджан выразил поддержку Турции в годовщину трагического землетрясения - ФОТО

Азербайджан чтит память жертв и разделяет скорбь братского турецкого народа в третью годовщину разрушительных землетрясений в Турции.

Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети Х.

"В годовщину землетрясения, произошедшего в братской Турции в регионе Кахраманмараш, мы вновь вспоминаем глубокую боль и скорбь, вызванные этой масштабной катастрофой. С чувством глубокой печали чтим светлую память жертв трагедии, унесшей жизни тысяч людей и приведшей к масштабным разрушениям", - говорится в публикации.

В МИД также подчеркнули, что государство и народ Азербайджана всегда рядом с Турцией и разделяют эту боль как свою собственную.

"Желаем братскому турецкому государству и народу постоянного благополучия, процветания и мира", - добавили в ведомстве.