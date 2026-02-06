Родилась весом всего 540 граммов на 23-й неделе: Азербайджанские врачи спасли жизнь крохотной Нур - ФОТО - ВИДЕО

Жизнь ребёнка, родившегося на 23-й неделе беременности с массой тела всего 540 граммов, удалось спасти.

Пресс-служба TƏBİB сообщает, что появившийся на свет 18 октября 2025 года в частной клинике при крайне преждевременных родах ребёнок через некоторое время в тяжёлом клиническом состоянии был переведён в Детскую клиническую больницу имени А.Ф.Гараева, действующую при Республиканском педиатрическом центре.

При обследовании ребёнка, помещённого в отделение реанимации новорождённых медицинского учреждения, были установлены следующие диагнозы: острая дыхательная недостаточность, бронхолёгочная дисплазия, двусторонний пневмоторакс, перивентрикулярная лейкомаляция (PVL) и ретинопатия недоношенных (ROP).

Ребёнок, который потерял во время родов своего близнеца и с момента рождения был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, благодаря длительной интенсивной терапии, постоянному медицинскому наблюдению и усилиям профессиональной команды врачей, остался жив. После нескольких месяцев тяжёлой борьбы состояние ребёнка постепенно стабилизировалось, а жизненные показатели пришли в норму.

Когда вес ребенка достиг 2 килограммов, угроза жизни полностью миновала, и ребёнка, учитывая удовлетворительное состояние, выписали домой.

В настоящее время Нур (так назвали девочку – в переводе с азербайджанского «свет) находится под амбулаторным наблюдением, и её история жизни вновь доказывает, что современная медицина, своевременно оказанная специализированная помощь и самоотверженность профессиональной команды врачей позволяют спасать жизнь даже в самых сложных клинических случаях.

«История Нур служит примером надежды и уверенности в будущем для недоношенных детей», - отмечают в TƏBİB.

Подчеркивается, что это первый ребёнок 48-летней матери, родившийся после 15 лет бесплодия.