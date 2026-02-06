 Родилась весом всего 540 граммов на 23-й неделе: Азербайджанские врачи спасли жизнь крохотной Нур - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Родилась весом всего 540 граммов на 23-й неделе: Азербайджанские врачи спасли жизнь крохотной Нур - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий12:27 - Сегодня
Родилась весом всего 540 граммов на 23-й неделе: Азербайджанские врачи спасли жизнь крохотной Нур - ФОТО - ВИДЕО

Жизнь ребёнка, родившегося на 23-й неделе беременности с массой тела всего 540 граммов, удалось спасти.

Пресс-служба TƏBİB сообщает, что появившийся на свет 18 октября 2025 года в частной клинике при крайне преждевременных родах ребёнок через некоторое время в тяжёлом клиническом состоянии был переведён в Детскую клиническую больницу имени А.Ф.Гараева, действующую при Республиканском педиатрическом центре.

При обследовании ребёнка, помещённого в отделение реанимации новорождённых медицинского учреждения, были установлены следующие диагнозы: острая дыхательная недостаточность, бронхолёгочная дисплазия, двусторонний пневмоторакс, перивентрикулярная лейкомаляция (PVL) и ретинопатия недоношенных (ROP).

Ребёнок, который потерял во время родов своего близнеца и с момента рождения был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, благодаря длительной интенсивной терапии, постоянному медицинскому наблюдению и усилиям профессиональной команды врачей, остался жив. После нескольких месяцев тяжёлой борьбы состояние ребёнка постепенно стабилизировалось, а жизненные показатели пришли в норму.

Когда вес ребенка достиг 2 килограммов, угроза жизни полностью миновала, и ребёнка, учитывая удовлетворительное состояние, выписали домой.

В настоящее время Нур (так назвали девочку – в переводе с азербайджанского «свет) находится под амбулаторным наблюдением, и её история жизни вновь доказывает, что современная медицина, своевременно оказанная специализированная помощь и самоотверженность профессиональной команды врачей позволяют спасать жизнь даже в самых сложных клинических случаях.

«История Нур служит примером надежды и уверенности в будущем для недоношенных детей», - отмечают в TƏBİB.

Подчеркивается, что это первый ребёнок 48-летней матери, родившийся после 15 лет бесплодия.

Поделиться:
612

Актуально

Общество

Погода на субботу: В Баку усилится ветер

Мнение

Турбьёрн Ягланд в «деле Эпштейна»: коррупция в Европе и давление на Азербайджан

Политика

В Баку отметили 34-ю годовщину дипотношений Азербайджана и Украины

Мнение

Азербайджан в новой региональной конфигурации Ближнего Востока

Общество

Погода на субботу: В Баку усилится ветер

Гафар Алиев освобождён от должности

Специальная кампания «Samsung» от Azercell!

Житель Евлаха скончался после инъекции, сделанной дома

Выбор редактора

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Новости для вас

Каким будет февраль в Азербайджане? Прогноз Национальной службы гидрометеорологии

Еще на два столичных маршрута запустят современные автобусы

Мехрибан Алекперзаде назначена на новую должность

В Азербайджане в ближайшие два дня ожидается сильный ветер

Последние новости

Погода на субботу: В Баку усилится ветер

Сегодня, 14:50

Турбьёрн Ягланд в «деле Эпштейна»: коррупция в Европе и давление на Азербайджан

Сегодня, 14:43

В Баку отметили 34-ю годовщину дипотношений Азербайджана и Украины

Сегодня, 14:37

«Карабах» объявил заявку на предстоящий матч в Лиге чемпионов

Сегодня, 14:30

Гафар Алиев освобождён от должности

Сегодня, 14:25

Не менее 10 человек погибли при взрыве у мечети в Исламабаде

Сегодня, 14:20

Специальная кампания «Samsung» от Azercell!

Сегодня, 14:18

Житель Евлаха скончался после инъекции, сделанной дома

Сегодня, 14:15

EMIN презентовал песню, давшую название его новому концертному туру - ВИДЕО

Сегодня, 14:10

Азербайджан в новой региональной конфигурации Ближнего Востока

Сегодня, 13:55

Реакция государственных органов на случай жестокого избиения школьника в Сумгайыте - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:50

Скандал с плагиатом: Грузинская певица исполнила хит Бриллиант Дадашевой и AISEL - ВИДЕО

Сегодня, 13:45

Раненая учительница лицея «Idrak» отличалась высокими показателями - ФОТО

Сегодня, 13:28

Стали известны результаты мониторинга по птичьему гриппу и болезнм Ньюкасла в Азербайджане

Сегодня, 13:20

Папоян: Баку и Ереван обменялись списком товаров для взаимных поставок

Сегодня, 13:10

Иран может согласиться на приостановку ядерной программы

Сегодня, 13:07

В Ереване рассчитывают через пару лет наладить прямое ж/д сообщение с Баку через TRIPP

Сегодня, 13:05

Министр экономики Армении выступил за привлечение новых инвестиций из РФ

Сегодня, 13:03

В Азербайджане проведено расследование фишинговой атаки против банковского и госсекторов

Сегодня, 13:00

«Равна нулю»: В Армении оценили вероятность войны с Азербайджаном

Сегодня, 12:53
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48