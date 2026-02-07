МОК: Вспышки норовируса среди спортсменов на Олимпийских играх нет

Никаких оснований для массовых случаев заражений норовирусом спортсменов на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо нет.

Об этом журналистам сообщил исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дюби.

Хоккеистки сборной Швейцарии были изолированы после выявления случая заражения норовирусом у одной из спортсменок после победы в стартовом матче олимпийского турнира над командой Чехии. Ранее случаи заражения вирусом обнаружили у финских хоккеисток.

"Нет, это не вспышка. Несколько случаев заболевания у финнов, с симптомами. Один случай у швейцарцев. О них позаботились, - сказал Дюби. - Лечение проводится наиболее эффективным с медицинской точки зрения образом. Давайте не будем раздувать из этого большую проблему, заболели пять спортсменов, они проходят лечение. Мы замечательно смогли вернуть сборную Финляндии в турнир, сборная Канады согласилась на другую дату. Соответствующие протоколы проводятся, все идет очень хорошо".

"Я связался с главой нашего медицинского штаба, - продолжил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс. - Она говорит, что нет никаких оснований, что данные случаи взаимосвязаны. Это не вспышка. Я понимаю, что нужен острый сюжет, но это не он".