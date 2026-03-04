Состоялась церемония открытия Чемпионата Европы и Кубка мира по ски-альпинизму в Азербайджане - ФОТО

3 марта при совместной организации Международной федерации ски-альпинизма, Федерации зимних видов спорта Азербайджана и туристического центра «Шахдаг» состоялась церемония открытия соревнований Чемпионата Европы и Кубка мира по ски-альпинизму.

Как сообщает 1news.az, в церемонии открытия приняли участие представители Международной федерации ски-альпинизма и Федерации зимних видов спорта Азербайджана, а также 124 атлета из Азербайджана, Турции, Италии, Швейцарии, Словении, Германии, Испании, Австрии, Норвегии, Болгарии, Чехии, Польши, Российской Федерации, Словакии, Греции, Андорры и Швеции.

На официальной церемонии открытия было заявлено, что организация Чемпионата Европы и соревнований Кубка мира по ски-альпинизму впервые в Азербайджане является знаменательным событием в спортивной истории страны. Было отмечено, что проведение этих престижных соревнований в Азербайджане является ярким примером значения, которое руководство страны придает развитию зимних видов спорта, и высокого доверия, оказываемого Азербайджану международным спортивным сообществом.

Было подчеркнуто, что такие авторитетные соревнования, как Чемпионат Европы и Кубок мира, имеют важное значение для Азербайджана не только как спортивное событие, но и с точки зрения демонстрации потенциала зимнего туризма страны, возможностей современной горнолыжной инфраструктуры и способности успешно принимать мероприятия международного масштаба.

В ходе выступлений было доведено до внимания, что проведение соревнований такого формата даст важный стимул для формирования нового поколения в сфере спорта в стране, воспитания профессиональных спортсменов и дальнейшего укрепления позиций национальной сборной на международной арене, а также создаст широкие возможности для расширения сотрудничества с международными федерациями и спортивными организациями, реализации будущих совместных проектов.

Отметим, что Азербайджан на этих соревнованиях представят 5 членов национальной сборной — Назрин Гарибова, Набиюлла Галабагиев, Анид Султанов, Абель Исмиханов и Нурид Шакаралиев.

В соревнованиях, которые продлятся до 8 марта, женщины и мужчины в категориях U18 и U20, а также взрослые будут вести борьбу в дисциплинах спринт, смешанная эстафета, индивидуальная и вертикальная гонки.