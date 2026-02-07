Задержан организатор теракта в Исламабаде

Пакистанские силы безопасности задержали организатора теракта в Исламабаде, совершенного рядом с мечетью, в котором погибли более 30 человек.

Как сообщила газета The News, также были арестованы три его пособника.

Операция по поимке злоумышленников проводилась в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. По словам источников издания в правоохранительных органах, организатор нападения был связан с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) и прошел подготовку в Афганистане. В ходе задержания боевиков погиб сотрудник сил безопасности, еще трое получили ранения.

Источник: ТАСС