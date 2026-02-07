 Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в первый день турнира «Большой шлем» - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в первый день турнира «Большой шлем» - ОБНОВЛЕНО

First News Media21:50 - Сегодня
Азербайджанские дзюдоисты завоевали в первый день турнира "Большой шлем" в Париже две медали.

Руслан Пашаев (66 кг) завоевал бронзовую медаль, до этого Балабей Агаев (60 кг) стал обладателем золотой награды.

Назир Талыбов (66 кг) в 1/16 финала уступил Мигелю Гагое (Португалия).

Отметим, что турнир Большого шлема завершится 8 февраля. Азербайджан представлен на соревнованиях восемью дзюдоистами.

21:24

Азербайджанский дзюдоист Балабек Агаев завоевал золотую медаль на турнире «Большого шлема», проходившем в Париже.

Спортсмен, выступающий в весовой категории до 60 килограммов, в финальной схватке встретился с украинцем Дильшотом Халматовым.

Одержав победу над соперником, Б. Агаев поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Отметим, что турнира Большого шлема завершится 8 февраля. Азербайджан представлен на соревнованиях восемью дзюдоистами.

20:55

На турнире «Большого шлема» в Париже азербайджанский дзюдоист обеспечил себе участие в финале.

Как сообщили в Федерации дзюдо Азербайджана, Балабек Агаев в полуфинале победил израильтянина Ицхака Ашпиза и в третий раз в карьере вышел в финал «Большого шлема» в Париже.

Спорт

Спорт

Спорт

