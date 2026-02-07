Когда будут выступать представители Азербайджана на XXV зимних Олимпийских играх?

Представитель Азербайджана на XXV зимних Олимпийских играх Владимир Литвинцев начнет свое выступление 10 февраля в Милане с представления короткой программы в фигурном катании.

Как передает 1news.az, другой представитель нашей страны - Анастасия Папатома - 15 февраля выступит в гигантском слаломе, а спустя три дня - в слаломе. Эти соревнования пройдут в известном горнолыжном центре Кортина-д"Ампеццо.

Отметим, что открытие XXV зимних Олимпийских игр состоялось вчера в Милане

Сегодня будут разыграны медали в керлинге, фристайле, горнолыжном спорте, хоккее, лыжных гонках, фигурном катании, конькобежном спорте, прыжках на лыжах с трамплина и сноуборде.

Напомним, что 25-е зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 26 февраля, а Паралимпийские игры - с 6 по 15 марта.