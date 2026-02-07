 Музыка, мода и спорт: Милан превратил открытие Олимпиады в грандиозный спектакль - ФОТО | 1news.az | Новости
Музыка, мода и спорт: Милан превратил открытие Олимпиады в грандиозный спектакль - ФОТО

First News Media10:53 - Сегодня
Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр состоялась в Милане.

Мероприятие прошло на стадионе «Сан-Сиро» и началось с шоу, где 70 танцоров из театра Ла Скала изображали статуи.
Зрителей ознакомили с итальянской оперной классикой (Россини, Пуччини, Верди) через выступление женщины-дирижера, управляющей нотами, и трех артистов в огромных масках в виде голов композиторов.
Затем на сцене появились краски, выливающиеся из тюбиков.
После красочного выступления на сцене появилась поп-дива Мэрайя Кэри, исполнившая «Nel blu, dipinto di blu» Доменико Модуньо с популярным припевом «Volare». Также она спела одну из своих самых популярных песен — «Nothing is impossible».
Глава МОК Кирсти Ковентри вместе с президентом Италии Серджо Маттареллой (который стоял справа от нее) следили за ходом торжественного мероприятия из VIP-ложи.
На шоу почтили память итальянского модельера Джорджо Армани, скончавшегося в сентябре 2025 года. Дефиле женщин в костюмах цветов итальянского флага стало данью его памяти.
Исполнительницей итальянского гимна стала известная певица Лаура Паузини.
Первые кольца начали подниматься в сопровождении акробатов, а оставшиеся три вскоре объединились в олимпийскую эмблему.
Традиционно парад атлетов начался с выхода сборной Греции. Парад проходил в различных населенных пунктах, где пройдут соревнования.
Парад завершился ярким выходом сборной Италии. Флаг национальной команды несли шорт-трекистка Арианна Фонтана и лыжник Федерико Пеллегрино.
После выхода всех стран-участниц началась часть шоу под названием «Путешествие во времени». Звезда сериала «Белый лотос» Сабрина Импаччиаторе вышла на арену, исполнив энергичное выступление, которое продемонстрировало несколько эпох.
Актриса Бренда Ладиджани запомнилась зрителям шуточной сценкой с якобы сломанным микрофоном во время своей речи. Она привнесла итальянский колорит, используя всем известные жесты. Завершила выступление актриса фразой «Welcome to Italy!» после «починки» микрофона.

Позже на сцене с официальными и весьма длинными речами выступили глава оргкомитета Игр в Италии Джованни Магало и глава МОК

Сразу после объявления Олимпийских игр открытыми, на сцене начал петь прославленный итальянский тенор Андреа Бочелли.

Параллельно с выступлением артиста, итальянские спортсмены продолжили эстафету олимпийского огня на стадионе в Милане.
На сцену успела подняться и актриса Шарлиз Терон, которая пожелала, чтобы Игры стали чем-то большим, чем просто спорт. Также она призвала к «миру во всем мире».
Под олимпийский гимн, исполненный пианистом Лан Лан и певицей Чечилией Бартоли, поднимают олимпийский флаг.
Олимпийский огонь был зажжен сразу в двух чашах: в Милане его зажгли горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони, а в Кортине — София Годжи. Чаши, чьи узоры напоминали творения Леонардо да Винчи.

Источник: РБК, Медуза, DW

