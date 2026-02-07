 Из области шеи учительницы, раненой при стрельбе в лицее «İdrak», извлечено 16 осколков - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Общество

Из области шеи учительницы, раненой при стрельбе в лицее «İdrak», извлечено 16 осколков - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

17:02 - Сегодня
Из области шеи учительницы, раненой при стрельбе в лицее «İdrak», извлечено 16 осколков - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Отец учительницы математики Шахлы Кямиловой, подвергшейся вооружённому нападению со стороны ученика 10-го класса в бакинском лицее İdrak, Фагани Кямилов дал комментарий телеканалу AzTV.

Подчеркнув, что хирургическое вмешательство прошло успешно, Ф.Кямилов сообщил, что из области шеи дочери было извлечено 16 осколков.

"В социальных сетях пишут все подряд, не разбираясь в ситуации. По поводу инцидента прокуратура даст официальное заявление", - отметил он.

16:26

Учительница, в которую выстрелил ученик в Баку, переведена в палату.

Как сообщили в ответ на запрос Report в Клиническом медицинском центре, 29-летняя женщина переведена из отделения реанимации в отделение нейрохирургии.

В настоящее время ее состояние оценивается как стабильное.

Напомним, инцидент произошел накануне в лицее İdrak, расположенном в Бинагадинском районе столицы. Ученик 10-го класса выстрелил в учительницу из охотничьего ружья, принадлежащего его отцу. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

12:52

Стало известно о состоянии учительницы математики Шахлы Камиловой 1997 года рождения, получившей огнестрельное ранение в результате инцидента, произошедшего накануне утром в частном лицее «İdrak».

Как сообщили Qafqazinfo в Клиническом медицинском центре (КМЦ), лечение пострадавшей в настоящее время продолжается в реанимационном отделении. Ее состояние оценивается как стабильное.

Напомним, что вооружённый инцидент произошёл в частном лицее «İdrak», расположенном в Бинагадинском районе города Баку. Ученик 10-го класса Э.Ш. принес в учебное заведение охотничье ружьё, принадлежащее его отцу, спрятав его в сумке. Он открыл огонь по учительнице математики Шахле Камиловой, в результате чего она получила ранения.

По факту произошедшего проводится расследование.

