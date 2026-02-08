Индия ведет переговоры с SOCAR о закупке СПГ

Индия хочет закупать сжиженный природный газ (LNG) у Азербайджана.

Об этом заявил руководитель подразделения по LNG индийской компании «Bharat Petroleum» Пандиан в интервью газете «The Hindu» в рамках Индийской энергетической недели, проходящей в Гоа.

Он отметил, что государственная нефтеперерабатывающая компания Индии «Bharat Petroleum» ведёт переговоры с Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) по закупкам сжиженного природного газа. Компания планирует также диверсифицировать поставки и для этого намерена приобретать LPG из США по более низким ценам, в связи с чем объявила тендер.

Источник: АПА