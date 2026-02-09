Президент Таджикистана поздравил Ильхама Алиева с присуждением «Премии Заида за человеческое братство»

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

«Уважаемый Ильхам Гейдар оглу,

Искренне поздравляю Вас с присуждением престижной «Премии Заида за человеческое братство».

Эта инициатива является еще одним подтверждением признания Ваших последовательных усилий и твердой воли к достижению прочного мира и стабильности посредством продвижения созидательной политики и терпимости.

Мы считаем подписание мирного соглашения между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения важным фактором в процессе укрепления дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между двумя государствами, а также укрепления мира и безопасности в Кавказском регионе и за его пределами.

Таджикистан как миролюбивая страна вновь приветствует это созидательное, конструктивное и историческое достижение и подчеркивает свою приверженность разрешению конфликтов исключительно политико-дипломатическими методами.

Пользуясь случаем, желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья и успехов, а народу дружественного Азербайджана – новых достижений, мира и дальнейшего процветания».