Житель Саатлы избил жену из-за отказа просить машину у тестя

В Саатлинском районе мужчина избил свою жену.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, житель района Таваккюль Агаев (имя и фамилия условные), 1996 года рождения, вступил в брак в 2023 году. Поскольку в совместном браке детей не было, супруги начали проходить курс лечения.

Спустя некоторое время Таваккюль потребовал от жены, чтобы та попросила своего отца купить ему автомобиль. Однажды вечером, вернувшись с работы, он поинтересовался, покупает тесть машину или нет. Супруга ответила, что ничего не говорила отцу по этому поводу, и попросила мужа озвучить это желание самому. Разозлившись на такой ответ, Таваккюль затеял ссору и избил женщину.

После случившегося пострадавшая ушла в дом своего отца и сообщила о происшествии в полицию. На основании обращения сотрудники полиции задержали Т. Агаева.

По факту было возбуждено уголовное дело, которое впоследствии направили в суд. Решением Саатлинского районного суда Т. Агаев приговорен к 6 месяцам ограничения свободы. В отношении него будет применен электронный браслет мониторинга.

Фаига Мамедова