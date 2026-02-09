На каких улицах Баку 9 февраля наблюдаются транспортные заторы? - ФОТО - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает 1news.az, в настоящее время затруднено движение транспорта на:

1) проспекте Бабека, в направлении центра столицы;

2) проспекте Гейдара Алиева (основная дорога), в направлении центра столицы;

3) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

4) улице Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5) улице Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

6) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра столицы;

7) 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

8) бинагадинском шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

9) улице Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

10) улице 28 Мая, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;

11) улице Узеира Гаджибекова, до пересечения с проспектом Азадлыг;

12) улице Юсифа Сафарова, в направлении центра столицы;

13) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

14) улице Кёроглу Рагимова, от перекрестка с улицей Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

15) проспекте Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

16) улице Микаила Мушфига, от транспортной развязки в Бадамдаре в направлении школы №20;

17) аэропортовском шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу".