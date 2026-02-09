На каких улицах Баку 9 февраля наблюдаются транспортные заторы? - ФОТО - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает 1news.az, в настоящее время затруднено движение транспорта на:
1) проспекте Бабека, в направлении центра столицы;
2) проспекте Гейдара Алиева (основная дорога), в направлении центра столицы;
3) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
4) улице Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5) улице Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
6) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра столицы;
7) 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
8) бинагадинском шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
9) улице Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
10) улице 28 Мая, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;
11) улице Узеира Гаджибекова, до пересечения с проспектом Азадлыг;
12) улице Юсифа Сафарова, в направлении центра столицы;
13) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
14) улице Кёроглу Рагимова, от перекрестка с улицей Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
15) проспекте Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
16) улице Микаила Мушфига, от транспортной развязки в Бадамдаре в направлении школы №20;
17) аэропортовском шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу".