Социалист Сегуро победил на выборах президента Португалии

Кандидат от Социалистической партии Португалии Антониу Жозе Сегуро лидирует по итогам второго тура президентских выборов.

После обработки 99,2% бюллетеней он набирает 66,82% голосов, следует из данных на сайте правительства.

Представитель ультраправой партии «Хватит!» (Chega!) Андре Вентура получает 33,18% голосов. Явка на выборах составила 50,11%.

«Ответ, который сегодня дал португальский народ, его приверженность свободе, демократии и будущему нашей страны, вызывает у меня искренние чувства тронутости и гордости»,— сказал Сегуро журналистам (цитата по The Guardian).

The New York Times пишет, что победа кандидата от Социалистической партии воспринимается за пределами Португалии как «передышка от нарастающей волны крайне правых сил» в Европе. Андре Вентура в свою очередь заявил, что «сегодня лидерство правых определено и обеспечено». «Вся политическая система, как правая, так и левая, объединилась против меня. Но я считаю, что сегодня лидерство правых определено и обеспечено. Я рассчитываю возглавить это политическое пространство с сегодняшнего дня»,— добавил он.

Антониу Жозе Сегуро — бывший генеральный секретарь Социалистической партии Португалии. Во время предвыборной кампании он позиционировал себя как умеренного политика, готового сотрудничать с правоцентристским правительством страны.

