Маск пообещал построить города на Луне и Марсе

First News Media09:58 - Сегодня
Компания SpaceX в ближайшие десятилетия намерена построить саморазвивающиеся города на Луне и Марсе.

Об этом сообщил американский предприниматель Илон Маск в соцсети X.

По его словам, специалисты компании уже сконцентрировались на реализации подобного проекта на спутнике Земли — результаты могут быть достигнуты менее чем за 10 лет.

«SpaceX также будет стремиться построить город на Марсе и приступить к этому примерно через пять-семь лет», — написал Маск.

Предприниматель отметил, что полеты на Марс будут возможны исключительно в периоды, когда планеты Солнечной системы будут сходиться должным образом — каждые 26 месяцев. При этом длительность пути будет составлять шесть месяцев.

В свою очередь, ракеты до Луны можно запускать каждые 10 дней с длительностью полета два дня. Основатель SpaceX подчеркнул, что именно по этой причине строительство города там будет осуществлено значительно быстрее, чем на Марсе. По его оценке, на создание последнего потребуется более 20 лет.

