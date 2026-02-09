ЕС готовит санкции против некоторых портов и 42 танкеров

В рамках 20-го пакета санкций против России Европейский союз планирует внести в «чёрный список» 42 танкера и впервые ввести санкции против портов третьих стран — Индонезии и Грузии.

Oб этом сообщает агентство «Reuters».

По информации, речь идёт о терминале Кулеви в Грузии и порте Каримун в Индонезии.

Кроме того, ЕС намерен ввести санкции против банков из Таджикистана, Лаоса и Кыргызстана, а также отменить санкции против двух китайских банков.

Ранее Европейская комиссия заявляла, что в рамках 20-го пакета санкций она впервые попытается ввести полный запрет на все операции, связанные с морской транспортировкой российской нефти.