«Böyük Seva» переведена из реанимации в палату

Бывшая журналистка ANS Севда Гасанова, известная по прозвищу «Böyük Seva», три дня назад перенесла операцию на головном мозге.

В ответ на запрос в Республиканской нейрохирургической больнице сообщили, что в настоящее время лечение журналистки продолжается в условиях палаты: «Пациентка 1970 года рождения переведена из отделения реанимации Республиканской нейрохирургической больницы в отделение головного мозга. Сейчас ее лечение продолжается в палате, состояние оценивается как стабильное».

Отметим, что 6 февраля журналистке С.Гасановой была проведена операция по удалению правосторонней акустической невриномы (опухоли слухового нерва).

С.Гасанова с 1994 по 2006 год работала на телеканале ANS. Позже она продолжила свою профессиональную деятельность на сайте istipress.com.

Источники: Qafqazinfo, АПА