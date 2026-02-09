 В Шамкире автомобиль с военнослужащими врезался в дерево, есть погибшие и раненые | 1news.az | Новости
В Шамкире автомобиль с военнослужащими врезался в дерево, есть погибшие и раненые

First News Media11:23 - Сегодня
В Шамкире автомобиль с военнослужащими врезался в дерево, есть погибшие и раненые

Тяжелое ДТП со смертельным исходом произошло в Шамкирском районе накануне.

Автомобиль марки «Tofaş Şahin», за рулем которого находился уроженец Зангиланского района Шюкюрлю Суджаддин Таджеддин оглу (1993 г. р.), вышел из-под контроля и врезался в дерево на обочине дороги.

В результате инцидента пассажир, уроженец Исмаиллинского района Мустафаев Алтун Вафадар оглу (1988 г. р.) погиб на месте.

Пострадали и были госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи Шамкирской центральной районной больницы водитель и другие пассажиры — уроженец Губинского района Гурбанов Самир Эйваз оглу (1994 г. р.) и уроженец Шамахинского района Аскеров Намиг Вугар оглу (1997 г. р.), получившие многочисленные травмы различных областей тела.

В настоящее время лица 1993 и 1994 годов рождения продолжают лечение в отделении реанимации. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Пострадавшему 1997 года рождения была оказана необходимая медицинская помощь, после чего он был выписан на амбулаторное лечение.

Отметим, что водитель и все пассажиры являются военнослужащими сверхсрочной службы N-ской воинской части Министерства обороны.

Источник: АПА

