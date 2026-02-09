Украина выбрала представителя и песню для «Евровидения-2026» - ВИДЕО

Украина официально определилась со своим участником на международном песенном конкурсе «Евровидение-2026».

Победителем украинского национального отбора Vidbir, финал которого состоялся 7 февраля и был организован общественным вещателем Suspilne, стала певица LELEKA с песней Ridnym – это композиция о связи с родными, вере в будущее и силе двигаться вперед, сохраняя свои корни.

За победу в конкурсе боролись десять композиций, а итог определялся по результатам голосования жюри и зрителей. Ridnym получила максимальные баллы от обеих сторон, уверенно обеспечив артистке путёвку на 70-й конкурс «Евровидение», который пройдет в мае в Вене.

LELEKA - музыкальный проект певицы и автора песен Виктории Лелеки, основанный в Берлине в 2016 году. Она окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого и начинала карьеру как актриса Молодого театра в столице Украины.

Позднее артистка сосредоточилась на музыке, получив степень магистра по композиции в Дрездене и в Бабельсбергском киноуниверситете. За последнее десятилетие LELEKA выпустила пять альбомов, множество синглов, а также создала саундтреки к популярному украинскому драматическому сериалу «И будут люди».

