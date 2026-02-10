​​​​​​​Шакира упала во время выступления на сцене - ВИДЕО

Звезда мирового шоу-бизнеса Шакира упала на сцене во время концерта в Эль‑Сальвадоре, но продолжила выступление

49-летняя колумбийская певица Шакира доказала, что шоу должно продолжаться, даже после того, как она поскользнулась и упала на сцене в Сан‑Сальвадоре во время концерта в рамках мирового тура Las Mujeres Ya No Lloran.

Инцидент произошёл во время исполнения песни «Si Te Vas» - певица подвернула лодыжку, потеряла равновесие и упала, ударившись локтем, удерживая микрофонную стойку, однако Шакира быстро поднялась и продолжила шоу.

Певица с юмором отреагировала на падение, опубликовав видео в Instagram Story с комментарием: «Не волнуйтесь, я сделана из резины, хаха».

Читайте по теме:

Сибель Джан упала во время выступления на сцене – ВИДЕО

Ханде Йенер упала во время выступления на сцене – ВИДЕО

Солист Coldplay Крис Мартин провалился в люк на сцене во время концерта – ВИДЕО