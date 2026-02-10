 Погода на среду: В Баку ожидается мокрый снег и снег | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Погода на среду: В Баку ожидается мокрый снег и снег

Феликс Вишневецкий13:30 - Сегодня
Погода на среду: В Баку ожидается мокрый снег и снег

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 11 февраля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность с осадками, в ночь с 10 на 11-е и утром в отдельных местах возможен мокрый снег и снег. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит от −1°С до +2°С, днем - от +2°С до +5°С. Атмосферное давление понизится с 767 до 762 мм рт. ст. Относительная влажность - 70–80 %.

Ночью и утром на некоторых загородных дорогах возможен гололед.

В районах Азербайджана местами также ожидаются осадки, преимущественно снег. В отдельных местах возможны интенсивные осадки. Местами будет туман. Дует умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от −2°С до +2°С, днем - от +3°С до +6°С; в горах ночью −5…−10°С, в высокогорьях −10…−15°С, днем 0…−5°С.

На некоторых дорогах возможен гололед.

Поделиться:
173

Актуально

Общество

Насколько вырастут пенсии в Азербайджане: министерство назвало суммы

Общество

Погода на среду: В Баку ожидается мокрый снег и снег

Общество

Потерпевшие потребовали пожизненного наказания для Рубена Варданяна

Общество

В Баку открылась выставка всемирно известного фотожурналиста Резы Дегати ...

Общество

Суд вынес решение в отношении арабов, совершивших неэтичные действия на Аллее шехидов

Фазаил Агамалы похоронен - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджане подорожали некоторые виды хлеба

Погода на среду: В Баку ожидается мокрый снег и снег

Выбор редактора

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Новости для вас

Пенсии в Азербайджане индексируются и повышаются на 9,3%

Принято решение по делу одного из арестованных в Баку гражданин России

Ещё один инцидент в столичной школе: ученик получил тяжёлые травмы

Шамси Самедзаде и его сын были задержаны в Грузии при попытке украсть 10 голов скота - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Суд вынес решение в отношении арабов, совершивших неэтичные действия на Аллее шехидов

Сегодня, 13:50

Фазаил Агамалы похоронен - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:46

В Азербайджане подорожали некоторые виды хлеба

Сегодня, 13:44

Погода на среду: В Баку ожидается мокрый снег и снег

Сегодня, 13:30

Потерпевшие потребовали пожизненного наказания для Рубена Варданяна

Сегодня, 13:07

​​​​​​​Шакира упала во время выступления на сцене - ВИДЕО

Сегодня, 13:04

«Как вы себе это представляете?: Ереван не видит места для Москвы в проекте TRIPP

Сегодня, 13:02

В Баку открылась выставка всемирно известного фотожурналиста Резы Дегати «Восходящий свет» - ФОТО

Сегодня, 13:00

Спикер парламента Армении: В РФ пожелали удачи на выборах правящей в стране силе

Сегодня, 12:56

Установлена предварительная причина смерти новорожденного в Бейлагане - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:55

«Все сказал и там»: Симонян попытался объясниться с Москвой

Сегодня, 12:51

В Баку продолжается суд над Рубеном Варданяном

Сегодня, 12:39

Симонян связал визит Вэнса с долгосрочной безопасностью Армении

Сегодня, 12:37

Беларусь к концу года планирует запустить собственное производство боеприпасов

Сегодня, 12:36

Возвращение западных азербайджанцев: что могут сделать США? Политолог о письме Джей Ди Вэнсу

Сегодня, 12:32

Тегеран не планирует менять формат переговоров с США

Сегодня, 12:28

МИД РФ о TRIP: Очевидно, что без России партнерам не обойтись

Сегодня, 12:27

Стали известны даты ночей Кадр месяца Рамазан

Сегодня, 12:26

В Тертере произошло ДТП со смертельным исходом

Сегодня, 12:17

Стало известно состояние учительницы, раненой в лицее «İdrak»

Сегодня, 12:15
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48