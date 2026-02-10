Погода на среду: В Баку ожидается мокрый снег и снег

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 11 февраля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность с осадками, в ночь с 10 на 11-е и утром в отдельных местах возможен мокрый снег и снег. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит от −1°С до +2°С, днем - от +2°С до +5°С. Атмосферное давление понизится с 767 до 762 мм рт. ст. Относительная влажность - 70–80 %.

Ночью и утром на некоторых загородных дорогах возможен гололед.

В районах Азербайджана местами также ожидаются осадки, преимущественно снег. В отдельных местах возможны интенсивные осадки. Местами будет туман. Дует умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от −2°С до +2°С, днем - от +3°С до +6°С; в горах ночью −5…−10°С, в высокогорьях −10…−15°С, днем 0…−5°С.

На некоторых дорогах возможен гололед.