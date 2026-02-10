В Азербайджане предложили ограничить доступ к ряду интернет-игр

В Азербайджане следует задуматься о введении ограничений на использование ряда интернет-игр. Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

В своем выступлении депутат коснулся недавнего неприятного инцидента в одной из школ Баку, подчеркнув, что негативное влияние смартфонов, социальных сетей и интернет-игр на воспитание детей и подростков с каждым днем усиливается.

По его словам, во многих странах мира уже бьют тревогу и рассматривают регулирующие механизмы, направленные на защиту несовершеннолетних от вредного контента. Мамедов отметил, что существует ряд интернет-игр, свободное использование которых в стране требует пересмотра.

«К сожалению, сегодня практически любой подросток имеет свободный доступ к таким играм. Существует серьезная необходимость в ограничении этих возможностей», — подчеркнул депутат.

Он также напомнил, что в ряде государств уже обсуждаются и принимаются решения о введении ограничений на свободное пользование интернетом для детей до 16 лет. В частности, соответствующие законы и решения уже начали принимать в некоторых европейских странах, включая Италию и Испанию.

По мнению Джейхуна Мамедова, Азербайджану также необходимо начать работу в этом направлении, иначе число подобных инцидентов может возрасти, а контроль над ситуацией станет еще более сложным.

При этом депутат отметил, что большая ответственность в этом вопросе лежит не только на государстве, но и на школах и семьях. Он призвал родителей уделять детям больше времени, активнее заниматься воспитанием и поддерживать с ними постоянный диалог.