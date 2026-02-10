 В Азербайджане запрещается принуждать детей к религии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

В Азербайджане запрещается принуждать детей к религии

First News Media14:09 - Сегодня
В Азербайджане запрещается принуждать детей к религии

В Азербайджане на законодательном уровне закрепляется запрет на принуждение детей к религии. Об этом сообщает АПА.

Соответствующее положение отражено в новом проекте закона «О правах ребёнка», который сегодня был вынесен на обсуждение на заседании Комитета Милли Меджлиса по правам человека.

Согласно законопроекту, родители или лица, их заменяющие, по взаимному согласию вправе воспитывать детей в соответствии со своими религиозными убеждениями и отношением к религии. При этом принуждение детей к религии категорически запрещается.

Отмечается, что религиозное воспитание не должно оказывать негативного влияния на физическое и психическое здоровье ребёнка. Ограничения свободы религиозных убеждений ребёнка могут устанавливаться исключительно в случаях, предусмотренных законом, — в интересах общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, нравственности, а также для защиты прав и свобод других лиц.

В проекте подчёркивается, что каждый ребёнок обладает свободой совести, и каждый человек обязан уважать эту свободу.

Напомним, что и действующее законодательство Азербайджана закрепляет за ребёнком свободу совести, мысли и слова. Родители, другие лица и государственные органы обязаны уважать эти права, а привлечение детей к исполнению религиозных обрядов, наносящих вред их здоровью, запрещено.

Поделиться:
722

Актуально

Повестка Президента

Новые правила игры: Азербайджан и США формируют экономическое партнерство ...

Политика

Вэнс: Вашингтон намерен продолжить работу с Ереваном и Баку по линии мирного ...

1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства ...

Xроника

Рашад Исмайылов назначен министром экологии и природных ресурсов

Общество

Дубай посетило рекордное число туристов - ФОТО

Суд продлил домашний арест Рамизу Мехтиеву

Пассажир из Пекина пытался «проскочить» таможню со старыми бирками

В Баку расследуют информацию об угрозах отца изнасиловать собственную дочь

Выбор редактора

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Новости для вас

Новые детали смерти обвиняемого в убийстве племянницы в Джалилабаде - ОБНОВЛЕНО

Мехрибан Алекперзаде назначена на новую должность

Принято решение по делу одного из арестованных в Баку гражданин России

Тело Фазаила Агамалы будет доставлено в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Новые правила игры: Азербайджан и США формируют экономическое партнерство будущего

Сегодня, 17:24

Дубай посетило рекордное число туристов - ФОТО

Сегодня, 17:08

Суд продлил домашний арест Рамизу Мехтиеву

Сегодня, 17:01

Вэнс: Вашингтон намерен продолжить работу с Ереваном и Баку по линии мирного соглашения

Сегодня, 16:40

В Иране помиловали тысячи осужденных

Сегодня, 16:36

Пассажир из Пекина пытался «проскочить» таможню со старыми бирками

Сегодня, 16:32

В Баку расследуют информацию об угрозах отца изнасиловать собственную дочь

Сегодня, 16:31

Кто он - новый министр экологии и природных ресурсов? - ДОСЬЕ

Сегодня, 16:21

​​​​​​​Азербайджан, Грузия, Туркменистан и Узбекистан заинтересованы в расширении сотрудничества по Среднему коридору – ФОТО

Сегодня, 16:13

Молдова планирует расплатиться с СНГ по долгам, прежде чем покинуть его

Сегодня, 16:11

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 16:07

Вэнс удалил пост в соцcети X, в котором дважды был упомянут «геноцид армян»

Сегодня, 16:02

Председатель УМК встретился с Папой Римским - ФОТО

Сегодня, 15:52

В Баку готовят территорию под новый тоннель: где и что будут сносить?

Сегодня, 15:42

Рашад Исмайылов назначен министром экологии и природных ресурсов

Сегодня, 15:35

Ради предотвращения раскола: в Кыргызстане уволен глава нацбезопасности

Сегодня, 15:30

Принято решение по делу гражданина Турции, убившего жену - известного пластического хирурга

Сегодня, 15:16

В связи с праздниками AZAL рекомендует заранее планировать поездки в Нахчыван

Сегодня, 15:14

Задержан ещё один обвиняемый в поджоге ресторана в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 15:08

Варданян выступил с последним словом: суд удалился на совещание - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:04
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,Сегодня, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36