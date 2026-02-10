В Азербайджане запрещается принуждать детей к религии

В Азербайджане на законодательном уровне закрепляется запрет на принуждение детей к религии. Об этом сообщает АПА.

Соответствующее положение отражено в новом проекте закона «О правах ребёнка», который сегодня был вынесен на обсуждение на заседании Комитета Милли Меджлиса по правам человека.

Согласно законопроекту, родители или лица, их заменяющие, по взаимному согласию вправе воспитывать детей в соответствии со своими религиозными убеждениями и отношением к религии. При этом принуждение детей к религии категорически запрещается.

Отмечается, что религиозное воспитание не должно оказывать негативного влияния на физическое и психическое здоровье ребёнка. Ограничения свободы религиозных убеждений ребёнка могут устанавливаться исключительно в случаях, предусмотренных законом, — в интересах общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, нравственности, а также для защиты прав и свобод других лиц.

В проекте подчёркивается, что каждый ребёнок обладает свободой совести, и каждый человек обязан уважать эту свободу.

Напомним, что и действующее законодательство Азербайджана закрепляет за ребёнком свободу совести, мысли и слова. Родители, другие лица и государственные органы обязаны уважать эти права, а привлечение детей к исполнению религиозных обрядов, наносящих вред их здоровью, запрещено.