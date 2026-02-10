В Азербайджане запрещается демонстрация табачных изделий на мероприятиях для детей

На мероприятиях, проводимых для детей, запрещается демонстрация табачных изделий.

Как сообщает AПA, это нашло отражение в предложенных изменениях к закону «Об ограничении использования табачных изделий», которые были обсуждены на состоявшемся сегодня заседании Комиета Милли Меджлиса.

Согласно проекту, на мероприятиях для детей запрещается демонстрация табачных изделий и процесса их использования, а также открытая трансляция в эфире и посредством кабельного вещания постановок, программ, в которых демонстрируются табачные изделия и процесс их употребления.

Проект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.