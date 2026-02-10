В Баку готовят территорию под новый тоннель: где и что будут сносить?

В Баку запускается очередной этап демонтажа жилого фонда.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Baku.ws, мероприятия по сносу затронут строения, расположенные на улице Мухаммеда Хиябани в Ясамальском районе. Собственники недвижимости уже получили соответствующие официальные предупреждения, и в настоящее время идет процесс подготовки к освобождению жилых помещений.

Необходимость демонтажа обусловлена мерами по устранению ключевых сложностей в транспортной системе столицы. Проект предусматривает прокладку нового автомобильного тоннеля через улицу Мухаммеда Хиябани, что призвано снизить транспортную нагрузку в зоне круга 20 Января и территории, известной как «Шамахинка».

Собственникам ликвидируемого имущества гарантируется денежная компенсация согласно действующим законам. Сумма выплат будет рассчитываться на основе локации, квадратуры и текущей рыночной цены недвижимости.

Конкретное количество зданий, подлежащих демонтажу, на данный момент не уточняется, но предполагается полная очистка территории на участке улицы, отведенном под строительство тоннеля.

Работы проводятся в соответствии с «Государственной программой по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и прилегающих территориях на 2025-2030 годы». Реализация данного пункта программы направлена на оптимизацию дорожного движения и ликвидацию хронических заторов в этой части столицы.

Фаига Мамедова