Молдова планирует расплатиться с СНГ по долгам, прежде чем покинуть его
Для выхода Молдовы из СНГ ей будет необходимо погасить остаток задолженности по взносам, сообщил TVR Moldova глава молдавского МИД Михай Попшой.
«Если мы хотим соблюдать международное право и быть спокойными с точки зрения обязательств, вероятно, эту задолженность следует погасить, хотя нужно признать, что в последние годы мы не получали никаких выгод от участия в СНГ за те взносы, которые платили. Речь идет о сумме около 100 тысяч евро или немного больше», - сказал он.
Его министерство уже начало необходимые процедуры для полного выхода республики из Содружества после денонсации ключевых соглашений о вхождении в СНГ. Речь идет об Уставе СНГ, Соглашении о создании СНГ и Приложении к нему.
«Денонсация этих соглашений, которые являются основой нашего присутствия в СНГ, даст нам право заявить, что с юридической точки зрения Республика Молдова официально больше не будет частью СНГ. Этот процесс уже начался, мы приняли это решение недавно, процесс утверждения начался», - заявил Попшой.
В ближайшие недели будут завершены все правительственные процедуры, после чего проект закона о денонсации поступит в парламент. После голосования и вступления закона в силу документы будут направлены в исполнительный комитет СНГ. После официального уведомления последует примерно шестимесячный период, по истечении которого Молдова утратит юридический статус государства-члена СНГ.
Республика Молдова подписала в общей сложности 283 соглашения с СНГ, из которых 71 уже денонсировано, а около 60 находятся в процессе денонсации.