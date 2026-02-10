 Молдова планирует расплатиться с СНГ по долгам, прежде чем покинуть его | 1news.az | Новости
Молдова планирует расплатиться с СНГ по долгам, прежде чем покинуть его

16:11 - Сегодня
Для выхода Молдовы из СНГ ей будет необходимо погасить остаток задолженности по взносам, сообщил TVR Moldova глава молдавского МИД Михай Попшой.

«Если мы хотим соблюдать международное право и быть спокойными с точки зрения обязательств, вероятно, эту задолженность следует погасить, хотя нужно признать, что в последние годы мы не получали никаких выгод от участия в СНГ за те взносы, которые платили. Речь идет о сумме около 100 тысяч евро или немного больше», - сказал он.

Его министерство уже начало необходимые процедуры для полного выхода республики из Содружества после денонсации ключевых соглашений о вхождении в СНГ. Речь идет об Уставе СНГ, Соглашении о создании СНГ и Приложении к нему.

«Денонсация этих соглашений, которые являются основой нашего присутствия в СНГ, даст нам право заявить, что с юридической точки зрения Республика Молдова официально больше не будет частью СНГ. Этот процесс уже начался, мы приняли это решение недавно, процесс утверждения начался», - заявил Попшой.

В ближайшие недели будут завершены все правительственные процедуры, после чего проект закона о денонсации поступит в парламент. После голосования и вступления закона в силу документы будут направлены в исполнительный комитет СНГ. После официального уведомления последует примерно шестимесячный период, по истечении которого Молдова утратит юридический статус государства-члена СНГ.

Республика Молдова подписала в общей сложности 283 соглашения с СНГ, из которых 71 уже денонсировано, а около 60 находятся в процессе денонсации.

