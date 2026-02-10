Новые правила игры: Азербайджан и США формируют экономическое партнерство будущего

Apple, ExxonMobil, Meta, Visa, Marriott, Mastercard, Shell, J.P. Morgan, Boeing Global – это далеко не полный список бизнес-гигантов, приехавших в Азербайджан в составе представительной делегации Торговой палаты США.

Во главе делегации - старший вице-президент по международным отношениям Хуш Чокси. Среди участников также руководство крупнейших корпораций: Ardea Energy Technologies, Ericsson, Herbalife, Illumina, Wabtec, Baker Hughes, bp, Honeywell, Lummus Technology, ООО Azerbaijan Coca-Cola Bottlers и Motorola Solutions - всего 31 компания и более 60 делегатов, многие посещают Азербайджан впервые.

В целом, это первая в истории двусторонняя бизнес-миссия в Азербайджан, и она стала логическим продолжением исторической Вашингтонской встречи президентов Азербайджана и США - Ильхама Алиева и Дональда Трампа. Одним из важнейших ее результатов стало подписание межправительственного Меморандума о взаимопонимании, предусматривающего создание Стратегической рабочей группы для подготовки Хартии о стратегическом партнерстве между двумя странами.

В ходе визита американские компании получают возможность напрямую ознакомиться с деятельностью госорганов, госкомпаний и ведущих представителей частного сектора Азербайджана.

Перспективы сотрудничества уже выглядят многообещающими - по итогам первого дня руководство Торговой палаты США заявило о планах расширить свою деятельность в Азербайджане. «Южный Кавказ и Центральная Азия приобретают все большее значение для американских компаний», - подчеркнул Хуш Чокси на встрече с журналистами. «Азербайджанская экономика крайне привлекательна для бизнеса США. Основная цель миссии - изучение рынка и определение его потребностей», - добавил он. По словам Чокси, миссия также нацелена на знакомство с азербайджанским бизнесом и оценку возможностей, которые предлагает правительство страны. «Взаимодействие должно быть обоюдным. Мы планируем проводить мероприятия с участием представителей правительства и частного сектора Азербайджана в различных регионах США, чтобы развивать партнерские отношения», - отметил он.

Немаловажная деталь: миссия проходит в канун визита в Азербайджан вице-президента США Джей Ди Вэнса, что лишь усиливает политический и экономический вес происходящего.

Об этом заявил вчера, принимая американскую делегацию и Президент Ильхам Алиев: «Как вы знаете, сейчас мы вступаем в новый этап двусторонних отношений, очень многообещающий и очень активный. И, конечно, то, что ваш визит происходит в преддверии визита вице-президента США также имеет большое значение, поскольку часть нашего взаимодействия сосредоточена на бизнесе, инвестициях, торговых отношениях и многом другом, что является частью нашей стратегической программы действий». «В результате этой миссии, я думаю, мы увидим более активное взаимодействие по различным направлениям. Я знаю также, что вы представляете различные сегменты экономики США, и это будет очень полезно, так как пока наши экономические отношения не находятся на желаемом нами уровне», - сказал он.

Тем самым глава государства фактически обозначил, что потенциал экономического сотрудничества между Азербайджаном и США не вполне использован и

обладает значительным потенциалом для роста. Пространство для этого роста выглядит внушительным, охватывая целый ряд стратегически значимых сфер - от энергетики и цифровой трансформации до обороны, промышленности, торговли, транспорта, финансов и инвестиций, и др. Баку, на данном этапе активного развития американо-азербайджанских отношений, серьезно нацелен на расширение спектра областей сотрудничества.

«Наряду с традиционными областями сотрудничества, которыми остаются энергетика, торговля и инвестиции, мы теперь взаимодействуем в очень важных областях, связанных с цифровой трансформацией и искусственным интеллектом. И надеемся, что американские компании будут нашими основными партнерами. Мы уже установили хорошие контакты», - сказал азербайджанский лидер.

«Так что сейчас это одна из наших приоритетных задач. Я думаю, что у нас есть много преимуществ. Во-первых, географическое положение. Во-вторых, существующая инфраструктура связи, созданная в не очень легкие времена, включая нефте- и газопроводы, железные дороги, линии электропередачи. Еще одним из самых важных вопросов является наличие у нас огромных объемов электроэнергии, которую мы не используем, которую мы не потребляем и которую пока не экспортируем. На данный момент этот объем доступной электроэнергии составляет около двух гигаватт. А в более широком регионе, где находится Азербайджан, мы единственная страна, которая не зависит от импорта каких-либо видов энергоресурсов. Мы обеспечиваем себя нефтью, газом, нефтепродуктами, продукцией нефтехимической промышленности, электроэнергией и экспортируем все, что я только что упомянул. Таким образом, наша цель заключается также в увеличении экспорта, что, безусловно, будет очень полезно для многих стран. Кстати, сегодня мы экспортируем природный газ по трубопроводам в шестнадцать стран мира и занимаем первое место в мире по охвату трубопроводным газом. Но наряду с этим мы хотим использовать наш энергетический потенциал для привлечения ведущих американских компаний и компаний из других стран в качестве наших партнеров в области искусственного интеллекта и цифровой трансформации», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Дополняя цифровую и технологическую составляющую, статус одного из базовых направлений азербайджано-американского партнерства сохраняет энергетика. Вот что говорит об этом азербайджанский лидер: «Что касается ископаемого топлива, которое в течение многих лет подвергалось дискриминации по определенным политическим мотивам, мы рады, что политика Президента Трампа, как и во всех других областях, основана на реалистичном сценарии, далека от популизма и основана на существующей ситуации на местах. Мир не может жить без ископаемого топлива, и страны, богатые ископаемым топливом, не должны подвергаться за это осуждению».

«В одном из своих посланий в качестве главы страны-хозяйки СОР я так и сказал, что нас не следует винить за наличие у нас нефти и газа. Я добавил, что многие из предыдущих стран-хозяек СОР производят в десять раз больше нефти и газа, чем Азербайджан, но не подвергались нападкам со стороны СМИ, - напомнил глава государства. - Мое послание заключалось в том, что страны следует судить по тому, как они используют доходы от экспорта углеводородов. И здесь, в Азербайджане, каждый может видеть, что распределение богатства осуществляется очень справедливо. Во-вторых, судить по тому, какой вклад эти страны вносят в решение проблемы климата. В нашем случае, когда мы располагаем запасами природного газа как минимум на сто лет не только для внутреннего потребления, но и для экспорта, инвестирование и привлечение инвестиций в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) действительно является демонстрацией нашей ответственности».

Подкрепляя этот тезис конкретными шагами, Ильхам Алиев отдельно остановился на практических результатах энергетической политики Азербайджана. «У нас уже есть два гигаватта энергии, и к 2032 году – согласно подписанным контрактам, а не меморандумам о взаимопонимании — мы получим дополнительные семь-восемь гигаватт солнечной и ветровой энергии. И все это будет доступно, как я уже отметил, для внутреннего потребления с растущей экономикой, растущей промышленностью и, в частности, с учетом нашей цели стать одним из глобальных центров искусственного интеллекта и дата-центров».

При этом значение реализуемых проектов выходит далеко за рамки внутреннего рынка Азербайджана и приобретает более широкое региональное и международное измерение. В этом контексте энергетическая стратегия Азербайджана продолжает укреплять и расширять свое влияние, обеспечивая все более высокий уровень энергобезопасности для широкого круга стран. Президент Ильхам Алиев так говорит об этом: «Это поможет многим другим странам, которые сейчас страдают от нехватки или отсутствия надежных источников электроэнергии и газа. Один из проектов, над которым мы сейчас работаем, — это строительство новых линий электропередачи, помимо существующих, из Азербайджана в Европу посредством кабеля по дну Черного моря, а также через проект TRIPP, который был инициирован Президентом Трампом и носит его имя — «Маршрут Трампа для международного мира и процветания». Этот проект становится возможным после достижения мира между Азербайджаном и Арменией».

Одной из важнейших сфер для Азербайджана остается развитие транспортной связи, где страна демонстрирует уникальные возможности интеграции региональных маршрутов. «На сегодняшний день многое уже сделано для того, чтобы привести нашу транспортную и логистическую инфраструктуру в соответствие с необходимыми стандартами, - отметил глава государства. - Наш морской порт сейчас может обрабатывать 15 млн тонн грузов, а после расширения его пропускная способность увеличится до 25 млн тонн. Модернизируются наши железные дороги. Строится новая железная дорога, которая будет проходить через Армению, а затем превратится в еще одно продолжение Среднего коридора. Девять международных аэропортов, одна из крупнейших, а возможно и крупнейшая, в регионе авиакомпания по перевозке грузов. Все это уже является нашим достоянием. Если добавить к этому растущий интерес к проектам транспортной связности, особенно между Азербайджаном и Центральной Азией, Азербайджаном и Европой, то мы, скорее всего, являемся одной из немногих или единственной страной, которая может объединить эти страны, учитывая наш опыт в строительстве трубопроводов. Ведь строительство трубопровода – дело сложное и дорогостоящее, а при наших географических условиях, когда приходится проходить через горы, а затем по дну моря, это действительно большая проблема. Кроме того, при строительстве трубопровода, особенно длиной 3500 километров, маршрут которого начинается с Каспийского моря и заканчивается в Италии и проходит через несколько стран, нужно уметь поддерживать хорошие отношения со всеми, с кем вы работаете. И в этом обширном регионе этот опыт есть только у нас. Я не говорю это, чтобы похвалить Азербайджан, но это реальность».

Важная составляющая для расширения международного сотрудничества - деловой климат в Азербайджане. Глава государства подчеркивает, что он в стране очень позитивный: «Мы привлекли огромные инвестиции. Если вы посмотрите на размер страны и численность населения, 350 миллиардов инвестиций за последние два десятилетия - это действительно много. И, как мы все знаем, инвестиции являются главной движущей силой развития любой страны. Мы и наше законодательство всегда были открыты для иностранных инвестиций. В том числе и в подписанном 30 лет назад соглашении о долевом разделе продукции ни одного слова не было изменено.

Я знаю, что подобное встречается далеко не везде в мире. Иногда в ходе переговоров идут на некоторые уступки, а потом хотят их пересмотреть. Здесь такого никогда не случалось, потому что мы были абсолютно уверены: доверие необходимо выстраивать, особенно в стране, которая, как я уже упоминал, находилась в крайне тяжелом положении в начале 1990-х годов. Доверие нужно выстраивать годами, и всего один неверный шаг может его разрушить. Так что нам повезло, что мы не совершили такого неверного шага. Напротив, сегодня число компаний, работающих с нами, продолжает расти. Расширяется и география наших международных отношений. Документы, соглашения и декларации о стратегическом партнерстве были подписаны со многими странами, и некоторые из них находятся между собой не в самых лучших отношениях. Но я всегда говорил, что Азербайджан никогда не станет ареной противостояния — он будет пространством сотрудничества. Здесь найдется достаточно места для всех, и, конечно, повестка развития страны показывает, что мы были на правильном пути».

Возвращаясь к отношениям с США, глава государства подчеркнул, что сегодня они вступают «в новую, абсолютно фантастическую эру». «Мы очень воодушевлены и хотим использовать эту прекрасную возможность для установления прямых контактов между компаниями. Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности многих стран. Десять из них являются членами Европейского Союза, одиннадцать - одновременно членами НАТО. Поэтому для этих стран Азербайджан сегодня превращается в партнера гораздо более значимого, чем когда-либо прежде.

Мы соблюдаем и уважаем все взятые на себя обязательства и никогда не смешивали политическую повестку с бизнесом, и это также стало для нас хорошей возможностью расширить наше международное присутствие на мировом энергетическом рынке».

«Проекты по развитию транспортной связности, которые мы уже обсуждали, уже создают большие возможности для региона. Потому что, несмотря на то, что мы были объектом армянской агрессии и оккупации в течение 30 лет, именно Азербайджан сделал первый шаг к миру после освобождения наших территорий и полного восстановления нашей территориальной целостности и суверенитета - как силой, так и политическими средствами. Мы предложили Армении мир, и мир был достигнут при содействии Президента Трампа 8 августа 2025 года. И теперь мы не только сняли все ограничения на транзит грузов в Армению – поскольку у Армении нет надежных транспортных и коммуникационных маршрутов, и транзит через Азербайджан для них имеет исключительное значение, — но и начали поставлять нефтепродукты в Армению, чтобы заложить первые основы сотрудничества», - заявил Президент Ильхам Алиев.

Экономическую ситуацию в Азербайджане глава государства расценил как стабильную: «У нас очень низкий внешний долг — 6,1 процента от ВВП, что, вероятно, является одним из самых низких показателей в мире. Кроме того, мы накапливаем финансовые ресурсы, ежегодно наращиваем их, так что экономика стабильна. Ведущие рейтинговые агентства, такие как S&P, повысили наш кредитный рейтинг до инвестиционного и позитивного, что также является отражением проведенных реформ. У нас наблюдается позитивная динамика в демографии: численность населения растет — возможно, не такими темпами, как десять лет назад, но подобную картину мы наблюдаем и в других странах региона. Тем не менее, демографическая ситуация остается положительной. Уровень бедности составляет около 5 процентов, что, на мой взгляд, также является хорошим результатом. Это демонстрирует, что в Азербайджане экономическое развитие и социальная защита шли рука об руку, и это стало причиной политической и экономической стабильности, предсказуемости, и возможностей».

«Сегодня наша главная задача — двигаться вперед в соответствии с глобальными трендами, особенно в области цифровой трансформации, искусственного интеллекта, дата-центров, и в этом направлении уже многое сделано. Возможно, это еще не видно и не должно быть видно, но была проделана большая подготовительная работа, и наши главные ожидания связаны с сотрудничеством с американскими компаниями, лидерами в этой области, в качестве стратегических партнеров», - подчеркнул азербайджанский лидер.

Как видно, открывшийся с августа прошлого года новый этап отношений между Азербайджаном и США открывает благоприятные перспективы для расширения сотрудничества во всех ключевых сферах. Страна предлагает стабильный деловой климат, стратегическую инфраструктуру и привлекательные инвестиционные возможности, создавая платформу для долгосрочного партнерства. Это укрепляет взаимное доверие и закладывает основу для роста торговли, инвестиций и совместных технологических проектов. В итоге совместные проекты и инвестиции создают новые перспективы для экономик Азербайджана и США и укрепляют экономическое развитие всего региона.