Скандал вокруг королевской семьи Норвегии: Что раскрыли файлы Эпштейна? - ФОТО

Норвежскую кронпринцессу критикуют за дружбу с педофилом Джеффри Эпштейном, а ее сына обвиняют в нескольких изнасилованиях.

Как сообщает русская служба BBC, в течение следующих нескольких недель пресса не получит новых фотографий или видео с Мариусом Боргом Хёйби - суд наложил запрет на съемку. Но сюда прибыли журналисты со всего мира, а вот норвежская королевская семья предпочитает держаться в стороне от этого дела.

Сын норвежской принцессы и супруги наследника престола Метте-Марит, Мариус Борг Хёйби, в среду начал давать показания в суде. Его обвиняют в нескольких изнасилованиях. Против Мариуса выдвинуты в общей сложности 38 обвинений, в числе которых — изнасилование четырех женщин, нападение на подружку и угрозы ей, повреждение ее квартиры, а также преступления, связанные с наркотиками и вождением автомобиля. Если Мариуса признают виновным, ему грозит до 16 лет тюрьмы.

29-летний Хёйби во время своей речи время от времени снимал очки и вытирал слезы. На первом заседании суда, он заявил, что не признает вину в изнасилованиях, но признает себя частично виновным в физическом насилии в отношении бывшей подруги.

Свое выступление в суде Мариус Борг Хёйби начал с жалоб на прессу: папарацци, по его словам, преследовали его с трех лет, с тех пор как стало известно о романе его матери с наследным принцем. Затем Хёйби объяснил, что к разгульной жизни его привело желание самоутвердиться. «Меня в основном знают как сына моей мамы, а не как кого-то еще. Поэтому я всю жизнь очень нуждался в признании, — цитирует Хёйби агентство AFP. — И как результат — много секса, много алкоголя, сколько-то наркотиков».

Норвежский дворец настаивает, что Мариус Борг Хёйби — не член королевской семьи и не является публичной фигурой. Хёйби не является членом королевского рода: он родился за четыре года до того, как его мать вышла замуж за кронпринца Хокона.

Впрочем, в самой королевской семье все же относятся к нему как к своему ближайшему родственнику. Приемный отец, кронпринц Хокон, считает Мариуса своим сыном, а пользующегося всеобщей любовью и уважением короля Норвегии, 88-летнего Харальда V, подсудимый большую часть жизни знал как своего деда.

«Это очень опасная ситуация, потому что члены королевской семьи должны служить примером для подражания», — говорит журналист Ульф Андре Андерсен, который первым написал об обвинениях против Мариуса в журнале Se og Hør (то есть «Смотри и слушай»). Это было в августе 2024 года, когда норвежская полиция получила сообщение о насилии и прибыла в квартиру некоей женщины в одном из районов Осло.

Мариус Борг Хёйби признал обвинения в менее серьезных нарушениях, а после ареста также сознался в применении физической силы и уничтожении некоторых предметов. В обвинительном заключении сказано, что он вырвал из потолка люстру, бросил в стену нож, разбил зеркало и оскорблял женщину такими словами, как «проститутка».

Обвинения в изнасиловании при этом относятся к периоду с 2018 года, когда он находился в официальной резиденции своих родителей в поместье Скаугум около Осло, до ноября 2024 года, то есть уже после первого ареста.

В одном из таких эпизодов, произошедшем в 2023 году, шла речь о сексе с женщиной, когда она спала. Другие три эпизода также касаются сексуальных действий по отношению к женщинам, которые находились в недееспособном состоянии (в Норвегии это также считается изнасилованием).

«Это самый большой скандал в истории норвежской королевской семьи, — считает коллега Андерсена и нынешний главный редактор журнала Se og Hør Никлас Коккин-Торесен (он в числе прочих писал об аресте Хёйби). — Им никогда не приходилось иметь дело с чем-либо похожим».

Мариус Борг Хёйби, известный норвежской публике со времен свадьбы его матери с кронпринцем, признавался, что в течение многих лет страдал от зависимости. Он также говорил, что с детства пережил «несколько психических заболеваний».

В ответ на просьбу Би-би-си прокомментировать ситуацию адвокаты Хёйби напомнили о недавнем заявлении, сделанном его представителем Петаром Секуличем: «Хёйби относится к этим обвинениям крайне серьезно, но не признает вину в каких-либо правонарушениях по большинству эпизодов. В особенности — по делам о насилии, в том числе сексуальном».

Во время суда свидетельские показания будут давать несколько женщин, не только те, в изнасиловании которых он обвиняется.

Лишь одну из них разрешено называть публично. Это бывшая подруга Хёйби и инфлюэнсер Нора Хаукланд: она просила суд сохранить ей анонимность, но просьба была отклонена. Ее обвинения против сына кронпринцессы, выдвинутые уже после его ареста, вошли в обвинительное заключение. Хаукланд утверждает, что Хёйби ударил ее по лицу, бил ее ногами, душил и громко обзывал «проституткой».

Защита эти обвинения отвергает. Так же как обвинения в перевозке 3,3 кг марихуаны, выдвинутые несколько недель назад.

Однако главное внимание во время разбирательства будет уделяться именно обвинениям в изнасиловании и сексуальном насилии — и показаниям пострадавших женщин.

«Некоторые пострадавшие в этом деле — хорошо известные инфлюэнсеры, но большинство — обычные девушки, которым теперь придется в течение нескольких недель сталкиваться с ситуацией, когда их самые интимные переживания будут изучать перед сотнями журналистов», — говорит репортер Торгейр Крокфьорд (он автор книги о предполагаемых связях Хёйби с миром наркотиков). «Просто представьте, насколько для них это будет болезненно».

Кронпринц Хокон комментировал ситуацию перед началом суда над своим приемным сыном, не скрывая эмоций. Обращаясь к женщинам и их семьям, он заявил: «Конечно, мы его любим, он важная часть нашей семьи. Мы о нем беспокоимся. Мы знаем, что многие из вас сейчас переживают трудное время».

Хокон — наследник королевского престола. Королю Харальду V и его жене Соне по 88 лет, на суде их тоже не будет.

В те самые дни, когда начался суд над сыном принцессы Метте-Марит, в прессе раскручивается новый скандал вокруг нее самой.

О знакомстве Метте-Марит с осужденным за преступления сексуального характера финансистом Джеффри Эпштейном было известно давно, а в последней порции документов по его делу, опубликованных Министерством юстиции США, обнаружилась интенсивная дружеская переписка принцессы с Эпштейном.

Кроме того, выяснилось, в частности, что в январе 2013 года она провела четыре дня в доме Эпштейна в Палм-Бич, Майами (в это время самого бизнесмена там не было).

Норвежский королевский дворец заявил BBC, что Метте-Марит никогда не скрывала своего знакомства с Эпштейном в период с 2011 до 2013 год, и напомнил о ее заявлении о деле финансиста. В нем кронпринцесса выразила «глубокое сочувствие и солидарность» с пострадавшими от действий Эпштейна. Она сожалела о своем общении с Эпштейном и признавалась, что неправильно оценивала его личность.





Источник: BBC