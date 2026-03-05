 Сенат США не поддержал ограничение военных полномочий Трампа против Ирана | 1news.az | Новости
First News Media12:20 - Сегодня
Сенат США не поддержал резолюцию, запрещающую Дональд Трамп вести войну против Иран без прямого согласия парламента.

За резолюцию проголосовали 47 сенаторов, против — 53. Как отмечает CNN, инициативу поддержали почти все сенаторы‑демократы, а также республиканец Рэнд Пол.

В начале января сенат одобрил резолюцию, ограничивающую военные полномочия Трампа в Венесуэла. Тогда инициативу, помимо Рэнда Пола, поддержали еще четверо сенаторов‑республиканцев. На этот раз они голосовали против.

В 2025 году сенаторы дважды отклоняли резолюции, ограничивающие военные полномочия Трампа. Одна из этих законодательных инициатив была внесена на рассмотрение верхней палаты конгресса США после американских ударов в июне 2025 года по иранским ядерным объектам. Оба проекта резолюции вносил сенатор‑демократ Тим Кейн.

