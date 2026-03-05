Сенат США не поддержал ограничение военных полномочий Трампа против Ирана
Сенат США не поддержал резолюцию, запрещающую Дональд Трамп вести войну против Иран без прямого согласия парламента.
За резолюцию проголосовали 47 сенаторов, против — 53. Как отмечает CNN, инициативу поддержали почти все сенаторы‑демократы, а также республиканец Рэнд Пол.
В начале января сенат одобрил резолюцию, ограничивающую военные полномочия Трампа в Венесуэла. Тогда инициативу, помимо Рэнда Пола, поддержали еще четверо сенаторов‑республиканцев. На этот раз они голосовали против.
В 2025 году сенаторы дважды отклоняли резолюции, ограничивающие военные полномочия Трампа. Одна из этих законодательных инициатив была внесена на рассмотрение верхней палаты конгресса США после американских ударов в июне 2025 года по иранским ядерным объектам. Оба проекта резолюции вносил сенатор‑демократ Тим Кейн.