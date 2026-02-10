Фазаил Агамалы похоронен - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
Состоялись похороны экс-депутата Милли Меджлиса и бывшего председателя партии Ana Vətən Фазаила Агамалы.
Как сообщает Oxu.Az, он похоронен на Раманинском кладбище в Сабунчинском районе.
11:56
Прошла церемония прощания с бывшим депутатом Милли Меджлиса Азербайджана Фазаилом Агамалы.
Как сообщает Oxu.Az, на траурном мероприятии присутствуют родственники, близкие и представители общественности.
Отметим, что Фазаил Агамалы скончался вчера в Турции, его тело было доставлено в Баку ночью.
