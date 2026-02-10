Опыт Банка ABB опубликован в юбилейном 100-летнем выпуске глобального журнала!

Глобальное финансовое издание «The Banker», признанное одним из самых авторитетных журналов мировой банковской индустрии, отмечает 100-летний юбилей со дня основания.

В связи с этим был выпущен специальный юбилейный номер журнала. В издании, вышедшем под слоганом «Банковское дело века», опубликована статья, посвященная Банку ABB. Материал раскрывает опыт Банка в области внедрения гибких методов управления (Agile).

В статье под заголовком «Agile-банкинг: как финансовые институты могут адаптироваться к новой эпохе» отмечается, что в условиях цифровизации, роста требований пользователей финансовых услуг и стремительного развития искусственного интеллекта банки во всем мире пересматривают свои бизнес-модели. В такой среде способность оперативно адаптироваться к изменениям становится ключевым фактором устойчивого развития финансовых институтов.

Опыт Банка ABB рассматривается как успешный пример подобной трансформации. За последние годы Банк представил более 100 цифровых продуктов и начал внедрение свыше 80 моделей искусственного интеллекта в сферах продаж, управления рисками, клиентских коммуникаций и других направлениях. Результаты данных инициатив отражаются как в повышении операционной эффективности, так и в улучшении клиентского опыта. В настоящее время уже 65% новых клиентов Банка привлекаются через цифровые каналы, что является убедительным показателем успешного перехода к цифровому банкингу.

Благодаря внедрению Agile-подходов Банк ABB сократил срок вывода продуктов на рынок со 147 до 59 дней. Уровень удовлетворенности сотрудников Банка достиг 84,2%, а удовлетворенность клиентов — 76,9%, что является одним из самых высоких показателей в банковском секторе Азербайджана. Достигнутые Банком результаты наглядно демонстрируют, как организационная гибкость способствует ускорению запуска продуктов, укреплению командной работы и формированию высокого качества клиентского опыта.

Подлинная гибкость связана не столько с технологиями, сколько с мышлением и корпоративной культурой. Именно благодаря этому Банку ABB удалось успешно интегрировать свои сервисы в цифровые экосистемы.

Журнал «The Banker», входящий в медиагруппу газеты «The Financial Times», издается с 1926 года. Его головной офис расположен в Лондоне. Издание распространяется по всему миру. Основную аудиторию журнала составляют руководители банковских и финансовых организаций, представители крупных компаний, а также активные участники международных рынков капитала.

Подробную информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, по телефону Информационного центра 937, а также на официальных страницах Банка в социальных сетях.

