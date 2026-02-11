 Бакинка обучает плаванию в Сиднее: «У меня хорошо получается работать со страхами» | 1news.az | Новости
Бакинка обучает плаванию в Сиднее: «У меня хорошо получается работать со страхами»

First News Media14:20 - Сегодня
Наталья Филиппова является инструктором по плаванию в Сиднея.

Она родилась в Баку, с четырех лет занималась плаванием и входила в сборную Азербайджана. Теперь она обучает плаванию детей и взрослых. Наталья рассказала о том, как вода помогает людям преодолевать страх, о пути к новой профессии и о том, что делает человека хорошим тренером.

Н.Филиппова рассказала, что в бассейн попала впервые в четыре года. «Меня привели мама с папой, и это был единственный бассейн и фактически единственная спортивная площадка вокруг того места, где мы жили. А в сборную Азербайджана попадали в итоге все, кто занимался более-менее серьезно плаванием. Но, опять же, тогда все попало на период развала СССР и федерация долго пытался сориентироваться куда войти – в Европу или Азию. Мы в основном ездили на соревнования в Иран, в Пакистан, по городам России, но это было очень немного и непродолжительно», - вспоминает Филиппова.

Она также поведала о том, как сложилась дальнейшая карьера. «Я поступила в МГУ в Москву и уехала учиться на математика и программиста. У меня было направление - математика в страховании. Таким образом я попала в страховую компанию. Но со спортом я не завязала. Ходила в горы, бегала ориентирование, плавала уже для себя. То есть это стало образом жизни, а не основной профессией или направлением моей деятельности», - подчеркнула Филиппова.

В 2012 году она с семьей переехала в Австралию. «Мы как семья переезжали уже с тремя детьми, старшему было три года, а двойняшкам по одному году. Возвращаться на работу в офис я не планировала, вообще не понимала как. Не видела себя там с тремя детьми. Стала смотреть, куда хочу двигаться и в итоге снова попала в плавание», - отметила инструктор.

Филиппова рассказала о специфике занятий плаванием в Австралии. «В акватик-центрах очень сложно обучать плаванию, если ты не принадлежишь школе данного центра. Я как инструктор арендую дорожку в частном бассейне. Но могу обучать и в бассейнах при комплексах, и в океане. Это, по большому счету, неважно. Важно, что именно хочет человек, который учится плавать, и с какой целью он это делает. Я помогаю детям и взрослым, кто хочет научиться плавать, но боится воды. У меня хорошо получается работать со страхами. Многие, приехав в Австралию, хотят научиться плавать, несмотря на страх, и приходят ко мне. Иногда меня просят провести занятия в государственных школах, потому что в Австралии есть система: во втором классе все дети обязаны пройти обучение плаванию», - рассказала Филиппова.

Говоря о том, что отличает действительно хорошего тренера по плаванию, она отметила следующее: «Я бы сказала, внимание к деталям и умение видеть в каждом ученике личность, особенного человека с собственной мотивацией и особенностями движений. Умение выстроить процесс от начала до конца так, чтобы человек достиг цели, с которой пришел».

Ниджат Асланов

