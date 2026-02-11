Посольство: Проекция флага США на Центре Гейдара Алиева - символ партнерства
Центр Гейдара Алиева подсвечен цветами флага США в честь находящегося с официальным визитом в Азербайджане вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса.
Об этом говорится в публикации в посольства США в Азербайджане в соцсети "X".
"Этот прекрасный жест отражает сильный и развивающийся характер американо-азербайджанского партнерства и является мощным символом нашей дружбы, сотрудничества, а также нашей приверженности ради более светлого будущего и взаимного процветания", - отмечается в публикации.
