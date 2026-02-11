Железнодорожные перевозки зерна из РФ в Армению через Азербайджан стали регулярными - РЖД

Железнодорожные перевозки зерна из Россию в Армению по новому железнодорожному маршруту через Азербайджан стали регулярными, сообщил первый замгендиректора «Российских железных дорог» (РЖД) Сергей Павлов на заседании правления по итогам 2025 года.

«В связи со снятием ограничений на транзит грузов в Армению через территорию Азербайджана в ноябре 2025 года из России в Армению проследовал первый за долгие годы поезд с зерном. Сейчас поставки стали регулярными. Планируем и дальше развивать перевозки по этому маршруту», - приводятся в сообщении РЖД тезисы из речи Павлова.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2025 года впервые за 35 лет через Азербайджан в Армению было отправлено 1050 тонн российской пшеницы. В РЖД сообщали, что будут проработаны поставки и иных номенклатур грузов. При этом министр экономики Геворк Папоян в конце января писал, что Ереван договорился с Баку о поставках из России сжиженного газа и битума железнодорожным путем через Азербайджан.

Источник: Sputnik Армения