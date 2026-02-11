 Железнодорожные перевозки зерна из РФ в Армению через Азербайджан стали регулярными - РЖД | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Экономика

Железнодорожные перевозки зерна из РФ в Армению через Азербайджан стали регулярными - РЖД

First News Media17:08 - Сегодня
Железнодорожные перевозки зерна из РФ в Армению через Азербайджан стали регулярными - РЖД

Железнодорожные перевозки зерна из Россию в Армению по новому железнодорожному маршруту через Азербайджан стали регулярными, сообщил первый замгендиректора «Российских железных дорог» (РЖД) Сергей Павлов на заседании правления по итогам 2025 года.

«В связи со снятием ограничений на транзит грузов в Армению через территорию Азербайджана в ноябре 2025 года из России в Армению проследовал первый за долгие годы поезд с зерном. Сейчас поставки стали регулярными. Планируем и дальше развивать перевозки по этому маршруту», - приводятся в сообщении РЖД тезисы из речи Павлова.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2025 года впервые за 35 лет через Азербайджан в Армению было отправлено 1050 тонн российской пшеницы. В РЖД сообщали, что будут проработаны поставки и иных номенклатур грузов. При этом министр экономики Геворк Папоян в конце января писал, что Ереван договорился с Баку о поставках из России сжиженного газа и битума железнодорожным путем через Азербайджан.

Источник: Sputnik Армения

Поделиться:
158

Актуально

Мнение

Новая архитектура сотрудничества: разбираем Хартию стратегического партнерства ...

Общество

Объявлена дата выплаты пенсий с учетом новых надбавок

Общество

Погода на четверг: В Баку ожидается до +9 °C

От редакции

Мир раньше подписи: как Азербайджан и Армения де-факто выходят из конфликта

Экономика

Железнодорожные перевозки зерна из РФ в Армению через Азербайджан стали регулярными - РЖД

BP продала 10% акций в проекте СЭС «Шафаг» венгерской MVM

Среднемесячная заработная плата в Азербайджане составила около 1103 манатов

Азербайджанская нефть незначительно подешевела

Выбор редактора

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Новости для вас

Среднемесячная заработная плата в Азербайджане составила около 1103 манатов

Азербайджан и США обсудили сотрудничество в сферах ИИ и цифровых технологий - ФОТО

Кто он – новый председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог - Досье

Индия ведет переговоры с SOCAR о закупке СПГ

Последние новости

Армения в ближайшие дни направит США проект соглашения по TRIPP

Сегодня, 17:38

Ильхам Алиев: Хартия о стратегическом партнерстве между правительствами США и Азербайджана является историческим документом

Сегодня, 17:37

Президент: Применение искусственного интеллекта в государственных учреждениях должно получить широкий размах

Сегодня, 17:36

Президент: Государственные услуги должны оказываться через единую платформу mygov

Сегодня, 17:34

Референдум по новой конституции Казахстана пройдет 15 марта

Сегодня, 17:17

Железнодорожные перевозки зерна из РФ в Армению через Азербайджан стали регулярными - РЖД

Сегодня, 17:08

Снегопад в Джалилабаде спровоцировал ряд ДТП на скоростном шоссе

Сегодня, 17:05

В США экипаж самолета съел конфеты с марихуаной и попал в больницу

Сегодня, 17:00

Насими Набизаде открывает реабилитационный центр

Сегодня, 16:53

«PASHA Real Estate Group» расширяет глобальный портфель проектом «One&Only» Hudson Valley в Нью-Йорке - ФОТО

Сегодня, 16:45

Посольство: Проекция флага США на Центре Гейдара Алиева - символ партнерства

Сегодня, 16:42

«Нефтчи» наказан за недопуск болельщиков «Карабаха» на стадион

Сегодня, 16:35

Экс-генсека Совета Европы лишили дипломатического иммунитета

Сегодня, 16:30

В хлебопекарне «Nənəmin Təndiri» выявлены нарушения – ФОТО

Сегодня, 16:03

В Имишли несколько человек получили серьезные травмы в результате аварии

Сегодня, 16:00

ОЗА призвала комиссара СЕ поддержать право азербайджанцев на возвращение на свои земли в Армении

Сегодня, 15:53

Италию на «Евровидении 2026» может представить песня о конфликте в Газе

Сегодня, 15:48

Нариман Ахундзаде попрощался с «Карабахом» - ФОТО

Сегодня, 15:45

Объявлена дата выплаты пенсий с учетом новых надбавок

Сегодня, 15:35

Председатель Арабского парламента посетил Аллею почетного захоронения и Парк Победы в Баку - ФОТО

Сегодня, 15:22
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36