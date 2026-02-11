Министр: К концу года мы планируем увеличить среднюю скорость интернета до 200 Мбит/с

Проект "Онлайн Азербайджа" успешно завершён.

Как сообщает APA, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на свовещании, посвященном единому плану действий под названием «Новая цифровая архитектура Азербайджана».

"Когда проект только начинался, средняя скорость интернета в стране составляла примерно 12 Мбит/с, сегодня - 90 Мбит/с. В государственных компаниях этот показатель достигает 150 Мбит/с. До конца года мы планируем довести эту скорость до 200 Мбит/с, и сегодня в Азербайджане нет такого отдалённого уголка, где бы не был предоставлен широкополосный интернет", - заявил министр.