Рэпер Oxxxymiron заочно арестован в России

Районный суд Санкт-Петербурга заочно избрал меру пресечения в виде ареста рэперу Мирону Фёдорову (Oxxxymiron) по делу об уклонении от исполнения обязанностей, возложенных на лиц, признанных «иностранными агентами».

Министерство юстиции России включило музыканта в реестр «иноагентов» в октябре 2022 года. В феврале 2024 года против него было возбуждено уголовное дело, а в мае он был объявлен в федеральный и межгосударственный розыск. В объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга заявили, что местонахождение Фёдорова до настоящего времени не установлено и, по версии следствия, он скрывается от правоохранительных органов.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину артист покинул страну и публично выступал с антивоенной позицией. Весной 2022 года он провёл благотворительный тур «Россияне - против войны», средства от которого направлялись на помощь украинским беженцам.

Ранее российские суды уже привлекали музыканта к административной ответственности. В 2022 году его оштрафовали на 45 тысяч рублей по статье о дискредитации армии из-за антивоенного видеоролика. В январе 2023 года суд назначил штраф в размере 70 тысяч рублей по делу о призывах к нарушению территориальной целостности России, усмотрев их в песне «Ойда».

Композиция была запрещена к распространению на территории страны летом того же года, а стриминговые сервисы обязали удалить её из каталогов.

Источник: РИА

Джамиля Суджадинова