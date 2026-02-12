США перебрасывают дополнительные силы в сторону Ирана

Дополнительные военные силы США движутся в сторону Ирана по приказу американского президента Дональда Трампа и министра войны Пита Хегсета, сообщил глава минфина Соединенных Штатов Скотт Бессент.

"Президент и госсекретарь Хегсет перебрасывают военные силы в направлении Ирана", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.

Бессент добавил, что Трампу и Хегсету предстоит принять ряд решений, но не уточнил, о каких именно решениях идет речь.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что Пентагон дал указание второй авианосной ударной группе подготовиться к развертыванию на Ближнем Востоке на фоне напряженной ситуации в регионе. Чиновники заявили Wall Street Journal, что Трамп еще не давал официального приказа по отправке второй ударной группы. Один из чиновников утверждает, что приказ о развертывании авианосца может быть отдан в течении нескольких часов.

В оманской столице Маскате 6 февраля состоялись непрямые переговоры между делегациями США и Ирана. Трамп отмечал, что они прошли хорошо и будут продолжаться. При этом глава МИД Ирана Аббас Аракчи 8 февраля подчеркнул, что Иран настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.

Источник: РИА Новости