Cостоялась встреча посла Азербайджана с замминистра иностранных дел РФ

В МИД России состоялась встреча заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Галузина с послом Азербайджана в Москве Рахманом Мустафаевым.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на МИД России, в ходе беседы был рассмотрен ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Подтвержден принципиальный настрой на дальнейшее развитие связей в соответствии с Декларацией о союзническом взаимодействии между двумя странами.

Стороны сверили графики предстоящих политических контактов, а также обсудили некоторые региональные и международные темы.