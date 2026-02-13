В Армении проходит круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ВИДЕО

В рамках Инициативы «Мост мира» в Армении начал свою работу двусторонний круглый стол с участием представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении.

В ходе двухдневных обсуждений представители гражданских обществ двух стран рассмотрят процессы, вытекающие из мирной повестки, утверждённой 8 августа 2025 года в Вашингтоне.

Отдельные сессии будут посвящены формирующейся архитектуре региональной безопасности, преимуществам мира, общественному восприятию установления межгосударственных отношений в двух обществах, перспективам экономического сотрудничества, а также роли гражданских обществ в продвижении взаимопонимания и укреплении доверия.

Напомним, что азербайджанская делегация прибыла сегодня в Армению через сухопутную границу на делимитированном и демаркированном участке, пройдя все соответствующие процедуры. Помимо основных участников Инициативы «Мост мира», в работе круглого стола принимает участие более широкая группа представителей с обеих сторон.

