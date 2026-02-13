Россия пока не определилась насчет участия в Совете мира

Позиция России насчет участия в Совете мира пока не определена, тема еще прорабатывается в МИД, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы пока не определились со своей позицией по Совету мира, этот вопрос продолжает находиться в проработке Министерства иностранных дел, которое во взаимодействии с нашими партнерами и союзниками пытается разобраться в этой теме», - сказал он.

При этом Песков отметил, что Россия - пока единственная страна в мире, решившая выделить $1 млрд для помощи Палестине.

Отвечая на вопрос, может ли Минск в Совете мира представлять интересы Москвы как партнера по Союзному государству, пресс-секретарь президента РФ сказал: «В данном случае мы вряд ли нуждаемся в том, чтобы Минск представлял там наши интересы, потому что если речь пойдет действительно о Газе и о палестинском урегулировании, то здесь, наверное, важно, что до сих пор Россия остается единственной страной в мире, которая приняла решение выделить $1 млрд на помощь Палестине, и это очень важно не забывать».

Источник: ТАСС